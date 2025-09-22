ترمپ: حمله بر چارلی کرک، حمله به تمام ایالات متحده بود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه در برابر ده‌ها هزار امریکایی که در ورزشگاه فوتبال گلندیل، اریزونا برای یادبود از چارلی کرک، فعال سیاسی ترور شده، جمع شده بودند، سخنرانی کرد.

ترمپ، چارلی کرک، متحد سیاسی خود را "شهید" راه آزادی امریکا توصیف کرد.

رییس جمهور ترمپ حین صحبت در مورد چارلی کرک که در دانشگاه یوتا ولی حین صحبت با دانشجویان هدف گلوله قرار گرفت گفت: "بزرگترین مبلغ آزادی امریکا جاودانه شد. او اکنون شهید راه آزادی امریکاست."

ترمپ گفت: "می‌دانم که امروز از طرف همه کسانی که اینجا هستند صحبت می‌کنم وقتی می‌گویم که هیچ‌کدام از ما هرگز چارلی کرک را فراموش نخواهیم کرد، و اکنون تاریخ هم فراموش نخواهد کرد."

رییس‌ جمهور ترمپ اضافه کرد که قتل مردی که او آن‌را "غول نسل خود" توصیف کرد، "حمله بر یک شخص یا تحریک نبود، گلولۀ را که او [حمله کننده] شلیک کرد، حمله بر تمام ملت بود، حمله بر ایالات متحده بود."

او بار دیگر تأکید کرد که به‌زودی مدال آزادی ریاست جمهوری، بالاترین مدال غیرنظامی در ایالات متحده را در مراسمی در قصر سفید به کرک اعطا خواهد کرد.

ترمپ گفت که امریکایی‌ها در کنار خانواده این فعال فقید مشهور ایستاده‌اند و اریکا، بیوه کرک، را در آغوش گرفته است.

رییس جمهور ایالات متحده گفت: "امروز، تمام یک ملت آغوش پرمهر خود را به دور شما و فرزندان زیبایتان حلقه کرده است - ما در غم عظیم و طاقت‌فرسای شما شریک هستیم - و سوگند یاد می‌کنیم که هر کاری از دستمان برآید انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که فرزندانتان در سرزمینی بزرگ می‌شوند که پدرشان به عنوان یک قهرمان بزرگ امریکایی مورد احترام و تکریم قرار گیرد."

دونالد ترمپ با یادآوری از شجاعت چارلی کرک گفت که او "به خاطری ترور شد که او شجاعانه زیست، جسورانه زندگی کرد و بدون هیچ عذرخواهی، به گونۀ درخشان استدلال کرد."

اریکا، همسر چارلی کرک، با ایراد سخنرانی به یادماندنی تاکید کرد که ماموریت اصلی شوهرش نجات مردان جوان، از جمله تایلر رابنسن ۲۲ ساله، بود مردی که به جرم قتل او دستگیر شده بود.

اریکا با چشمان اشکبار گفت: "شوهرم چارلی - او می‌خواست مردان جوان را نجات دهد، درست مانند کسی که جان او را گرفت."

او افزود: " آن مرد جوان... من او را می‌بخشم. من او را می‌بخشم زیرا این کاری بود که مسیح انجام داد و کاری است که چارلی انجام می‌داد. پاسخ نفرت، نفرت نیست. پاسخی که ما از انجیل می‌دانیم، عشق است."

همسر چارلی کرک گفت: "جسد مقتول شوهرش را در ۱۰ سپتمبر، روزی که ترور شد، دیده است و جراحت مرگبار را توصیف کرده است."

اریکا با به خاطر‌آوری زخم شوهرش گفت: "من زخمی را که به زندگی‌اش پایان داد، دیدم، هر چیزی را که انتظار داشت حس کند، حس کردم، شوک، وحشت و سطحی از درد قلب را که نمی‌دانستم وجود دارد."

همسر چارلی از درد و رنجی که همسرش در جریان حمله متحمل شده یادآوری کرده گفت: "چارلی رنج نکشید، حتی داکتر به من گفت که چارلی رنج نکشیده است. این اتفاق آنقدر آنی بود که حتی اگر چارلی در اتاق عمل هدف گلوله قرار می‌گرفت، هیچ کاری از دستش برنمی‌آمد... هیچ دردی وجود نداشت."

او رابطه‌اش را با همسرش مانند "تیمی که برای یک ماموریت کار می‌کنند" توصیف کرد.

اریکا کرک گفت که او محرم اسرار و امانت‌دار همسرش بود. او افزود: " نزدیک‌ترین و مورد اعتمادترین مشاور او، بهترین دوستش، من او را دوست داشتم. او هر روز به من احترام می‌گذاشت و من دعا می‌کردم که بتوانم همسری باشم که خداوند انتظار داشت برای شوهرم باشم."

اریکا ازدواجش را با چارلی "یکی از بهترین اتفاقات" زندگی اش توصیف کرده گفت: "مفتخر اسا مدیر اجرایی جدید نهاد نقطۀ عطف امریکا، سازمانی که شوهر مرحومش تاسیس کرد می باشد و تاکید کرد که "جهان به آن نیاز دارد."

جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کرک عاشق مناظره بود "نه به این دلیل که در آن دست بالا داشت، بلکه به این دلیل که وسیله‌ای برای رساندن نور حقیقت به مکان‌های تاریک بود."

جی‌دی ونس افزود: "او این حقیقت را مطرح کرد که جوانان شایسته اند در آینده سهم داشته باشند و سزاوار اند که صدایشان بلند باشد." معاون رییس جمهور امریکا از نفوذ کرک در سیاست تمجید کرد."

او گفت: "ما می‌دانیم که بدون او اینجا نبودیم. چارلی سازمانی ساخت که تعادل سیاست ما را تغییر داد. نقطه عطف، میلیون‌ها جوان را به گفتگو با یکدیگر و حمایت از میلیون‌ها نفر سوق داد."

جی‌دی ونس سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: "او یک قهرمان برای ایالات متحده امریکا است، او یک شهید به خاطر داشتن ایمان مسیحی است... برای چارلی، تو مسابقه خوبی را پشت سر گذاشتی دوست من، دوستت دارم."

سایر سخنرانان کرک را به عنوان کسی که با شجاعت با چالش‌ها روبرو شد، مسیر تاریخ را تغییر داد و کسی که تا آخرین نفس برای آزادی جنگید، ستودند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در مورد کرک گفت: "کرک تأثیرگذار بود."

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت : "من از خارج از کشور آمدم و هر کشوری که به آنجا رفتم، درگذشت او را تسلیت گفتند... او تنها در ۳۱ سالگی تغییر ایجاد کرد."

مارکو روبیو گفت: "فکر می‌کنم او تأثیر فوق‌العاده‌ای بر جوانان امریکایی به طور کلی داشت. فکر می‌کنم او تأثیر بسیار ویژه و مستقیمی بر مردان جوان این کشور داشت. فکر می‌کنم ما او را به خاطر این جمله همیشگی‌اش که [می‌خواهید زندگی پرباری داشته باشید؟ ازدواج کنید، تشکیل خانواده دهید، کشورتان را دوست داشته باشید] به یاد خواهیم آورد."

کرک، ۳۱ ساله، در دهم سپتمبر در جریان مراسمی در دانشگاه یوتا ولی به ضرب گلوله کشته شد.

یک روز پس از گلوله باری، مقامات تنفیظ قانون، تایلر رابینسن، ۲۲ ساله، ساکن یوتا را در ارتباط با این قتل دستگیر کردند.

جفری گری، سارنوال یوتا، رابنسن را به هفت فقره جرم سنگین، از جمله قتل عمد، شلیک غیرقانونی سلاح گرم که منجر به آسیب‌های بدنی متعدد شد، ممانعت از اجرای عدالت و دستکاری شواهد، متهم کرد.

گری گفت، ایالت یوتا همچنین مدعی وجود عوامل جرم عمد است، زیرا اعتقاد بر این است که متهم، چارلی کرک را بر اساس بیان سیاسی‌اش هدف قرار داده است.

سارنوالی به دنبال صدور مجازات اعدام برای رابنسن است. رابنسن به جرم خود اعتراف نکرده و انتظار می‌رود به تاریخ ۲۹ سپتمبر دومین حضورش را در محکمه انجام دهد.

در همین حال، هر دو مجلس کانگرس ایالات متحده اواخر هفته گذشته قطعنامه‌هایی را برای بزرگداشت از چارلی کرک تصویب کردند.

قطعنامه سنا که روز جمعه تصویب شد، ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۵ را که مصادف است با سالروز تولد چارلی کرک، به عنوان "روز ملی یادبود کرک" نام نهاده است.

این قطعنامه مجلس سنا، کرک را به عنوان یک "میهن‌پرست شجاع امریکایی" ستایش کرده و خشونت سیاسی، از جمله ترور کرک، را محکوم کرده است.