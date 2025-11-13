وزارت خارجۀ ایالات متحده، چهار گروه چپ‌گرای افراطی مرتبط با انتیفا را در اروپا، به عنوان "سازمان‌‎های دهشت‌افگن خارجی" شناسایی کرد.

این اعلامیه روز پنجشنبه دو ماه پس از آن منتشر شد که آنتیفا، مجموعه‌ای از شبه‌نظامیان چپ‌گرا، توسط دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به عنوان یک "سازمان تروریستی داخلی" تعیین شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۳ نومبر در یک پیام ایکس نگاشت: "امروز استوار بر تعهدات تاریخی دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده مبنی بر ریشه‌کن ساختن فعالیت‌ خشونت‌های سیاسی انتیفا، وزارت خارجۀ چهار گروه انتیفا را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریست‌های جهانی ویژۀ شناسایی شده، تعیین می‌کند."

آقای روبیو در این پیام افزوده است: "ایالات متحده به استفاده از تمام ابزار موجود برای حفاظت کشور ما از این گروه های تروریستی ضد – امریکایی، ضد – سرمایه داری و ضد مسیحی ادامه می‌دهد."

وزارت خارجۀ ایالات متحده اذعان داشته که یکی از این گروه‌ها، انتیفا اوست، مستقر در آلمان است. به گفتۀ وزارت خارجۀ امریکا، این گروه به "خاطر استفاده از چکش در حملات از پیش برنامه‌ریزی‌شده علیه قربانیان بی‌گناه، بدنام است." این وزارت این را هم گفته است که گروه انتیفا اوست، توسط هنگری پس از انجام یک حمله در بوداپست، به عنوان گروه دهشت‌افگن، شناسایی شد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرد که گروه دیگر، جبهۀ انقلابی بین المللی مستقر در ایتالیا است که"مسوولیت گلوله باری بر یک مدیر اجرایی انجنیری را در ژینو به عهده گرفت و مجموعۀ از بم‌های خطرناک را به سیاستمداران، سفارت‌خانه‌ها و اهداف ملکی ارسال کرده چندین نفر را مجروح ساخت."

استناد بر اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده، دو گروه دیگر، گروه های انارشیست خشونت‌بار مستقر در یونان است. گروه مسلح عدالت پرولتری "متعهد به درگیری مسلحانه علیه پولیس و زیربناهای دولتی" است. ایالات متحده می‌گوید گروه دفاع خودی صنف انقلابی "مسوولیت حملات با بم‌های دست‌ساز را که وزارت کار یونان و دفاتر یک راه‌آهن بزرگ را هدف قرار داده بود، بر عهده گرفته است."

شناسایی این گروه‌ها به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریست‌های جهانیِ به طور ویژه تعیین‌شده، مؤسسات مالی ایالات متحده را ملزم می‌کند که دارایی‌های آنها را مسدود کرده و ورود اعضایشان را (به ایالات متحده) ممنوع کنند.

اعلامیۀ وزارت خارجه ایالات متحده که در صفحۀ ایکس به نشر رسیده خاطر نشان می‌کند: "حکومت به رهبری دونالد ترمپ، به شناسایی و مختل کردن شبکه‌های ترور انتیفا در سراسر جهان ادامه می‌دهد. این نام‌گذاری‌های تروریستی مانع دسترسی سازمان‌های خشونت‌آمیز به سیستم‌های مالی ایالات متحده شده و مجازات شدید را بر آنانی وضع می‌کند که به این گروهای شبه نظامی کمک و حمایت فراهم می‌کنند."