ترمپ خواستار افزودن ایران به لایحه تحریم ها بر روسیه شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده خواستار افزودن نام ایران در لایحه تحریم ها بر روسیه شد.

رییس جمهور ترمپ صبح یکشنبه ۱۹ جولای با نشر پیامی در حساب تروت سوشل خود گفت: "جمهوریخواهان باید ایران را به لایحه تحریم های روسیه اضافه کنند. این کاری بود که لیندسی گراهام می خواست انجام دهد و قرار بود این اتفاق بیافتد."

آقای ترمپ افزودن ایران به این لایحه را یک اقدام "مهم" خواند.

لایحه تحریم ها بر روسیه نخستین بار در ماه اپریل ۲۰۲۵ توسط لیندسی گراهام، عضو فقید مجلس سنای ایالات متحده به خاطر اعمال فشار بر مسکو به دلیل جنگ اوکراین پیشنهاد شد.

اما این لایحه که از حمایت اعضای هر دو حزب جمهوریخواه و دیموکرات برخوردار بود، به دلیل تلاش های دونالد ترمپ برای پایان دادن جنگ اوکراین از طریق مذاکره با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به رای گیری گذاشته نشد.

خبرگزاری اکسیوس گزارش داده است که پس از درگذشت سناتور گراهام، اکنون بیش از ۶۰ عضو مجلس سنای ایالات متحده حمایت خود را برای رای گیری این لایحه اعلام کرده اند.

بر اساس گزارش اکسیوس، ۳۹ سناتور جمهوریخواه و ۲۲ سناتور دیموکرات، شامل حامیان تصویب این لایحه می باشند.

سناتور گراهام پیش از وفات اش گفته بود که در مورد تصویب لایحه تحریم ها بر روسیه، با قصر سفید به توافق رسیده بود.

در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، ایالات متحده بر کشور های خریدار نفت و گاز از روسیه، صد در صد تعرفه وضع خواهد کرد.

دونالد ترمپ هفته گذشته نیز هنگام ملاقات با علی الزیدی، صدر اعظم عراق در قصر سفید گفت که ممکن ایران و گروه حزب الله به این لایحه افزوده شوند.