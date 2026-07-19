دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، کشته شدن دو نظامی امریکایی را در حملات ایران در اردن "رویداد بسیار غم‌انگیز" خوانده و گفته است که آنان در جریان دفاع در برابر حملات میزایلی و طیاره های بی‌سرنشین ایران، جان باخته اند.

رییس جمهور ترمپ، شام شنبه (۱۸ جولای)،‌در مصاحبه کوتاه با شبکۀ خبری نیوز نیشن گفت که این نظامیان امریکایی "در راه خدمت به کشور ما" جان باختند.

ساعاتی پیش از این، فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) اعلام کرده بود که دو نظامی امریکایی روز جمعه (۱۷ جولای) در اردن، در جریان حملات میزایل‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌سرنشین رژیم ایران، کشته شدند.

بر اساس بیانیۀ سنتکام، منسوبان این فرماندهی و نیروهای هم‌پیمان در زمان وقوع این حملات در حال دفاع در برابر حملات رژیم ایران بودند.

بیانیۀ سنتکام می‌افزاید که چهار نظامی امریکایی برای دریافت خدمات صحی به شفاخانه‌های اردن منتقل شدند و پس از تداوی مرخص شدند.

دونالد ترمپ، در مصاحبه با نیوز نیشن تصریح کرده است که هدف مرکزی جنگ با ایران این است که "ایران هرگز اجازه نداشته باشد که به سلاح هسته‌ای دست یابد."

عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه ایران، به تاریخ ۲۸ فبروری آغاز شد و پس از هفته ها درگیری دو طرف به تاریخ ۱۷ جون تفاهم‌نامۀ آتش‌بس را امضا کردند.

اما چند روز پیش، در پی حملات ایران بر کشتی‌های تجارتی بر تنگۀ هرمز، رییس جمهور ترمپ، در جریان نشست سران ناتو در انقره تفاهم‌نامۀ امضا شده بین واشنگتن و تهران را "تمام‌ شده" اعلام کرد.

از آن زمان به بعد، سنتکام هشت حملۀ متواتر را بر اهداف نظامی در داخل ایران انجام داده است. ایران نیز اهداف و تاسیسات امریکایی را در کشورهای منطقه آماج حملات قرار داده است.