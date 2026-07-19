فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) ناوقت شنبه شب اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را به پایان رسانیده است.

در اعلامیۀ سنتکام آمده است که این عملیات که به دستور سر قوماندان اعلی قوای مسلح امریکا انجام شد، ساعت ۱۱:۳۰ شب شنبه (۱۸ جولای) به وقت شرق امریکا تکمیل شد.

به گفتۀ این بیانیۀ سنتکام، در هشتمین شب پیاپی حملات امریکا، نیروهای امریکایی با موفقیت، تاسیسات نظارت ساحلی و سیستم دفاع هوایی اردوی ایران، توانمندی‌های بحری و محل‌های نگهداری میزایل‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین را هدف قرار دادند تا به کاهش توانمندی‌های نظامی ایران اامه دهند.

فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی این را هم گفته است که تجهیزات و نیروهای نظامی امریکا، نیروهای سپاه پاسداران ایران را که در ۱۷ جولای بر نیروهای امریکایی در اردن حمله کرده بودندف هدف قرار دادند.

در حمله میزایل رژیم ایران به پایگاه میزبان نیروهای امریکایی در اردن، دو منسوب نظامی امریکایی کشته و یک نفر دیگر ناپدید شده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، کشته شدن آن دو نظامی امریکایی را در حملات ایران در اردن "رویداد بسیار غم‌انگیز" خوانده و گفته است که آنان در جریان دفاع در برابر حملات میزایلی و طیاره های بی‌سرنشین ایران، جان باخته اند.

رییس جمهور ترمپ، شام شنبه (۱۸ جولای)،‌در مصاحبه کوتاه با شبکۀ خبری نیوز نیشن گفت که این نظامیان امریکایی "در راه خدمت به کشور ما" جان باختند.

واکنش قانون‌گذاران امریکایی

قانون‌گذاران و رهبران کانگرس امریکا در واکنش به کشته شدن دو نیروی امریکایی در حمله میزایلی رژیم ایران به یک پایگاه نظامی در اردن، با انتشار پیام‌هایی، با خانواده‌های کشته‌شدگان ابراز همدردی کردند و برای مجروحان و یک نظامی مفقودشده آرزوی سلامتی و بازگشت کردند.

مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوریخواه گفت: "برای خانواده‌های این قهرمانان شجاع امریکایی، بهبود سریع مجروحان و بازگشت مصوون نظامی مفقودشده دعا می‌کنیم."

حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان امریکا ضمن ابراز اندوه از کشته شدن دو نظامی امریکایی، از جنگ جاری انتقاد کرد و گفت: "دیگر هیچ قهرمان امریکایی" نباید جان خود را از دست بدهد. او در بخش دیگری از پیامش گفت: "ما عمیقاً از میهن‌پرستی آنان سپاسگزاریم و با خانواده‌هایشان سوگواری می‌کنیم."

سناتور دیو مک‌کورمیک، جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا، نیز در واکنش به کشته شدن دو نظامی امریکایی، این خبر را "ویران‌کننده" توصیف کرد.

او در پیامی نوشت: "این خبر ویران‌کننده است. برای نیروهای شجاع‌مان، خانواده‌هایشان و همه کسانی که در حال خدمت به کشورمان اند، دعا می‌کنم."

چک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای امریکا، نیز با ابراز تأسف از این حمله، برای خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و مفقودان دعا کرد و گفت: "یاد و خاطره آنان گرامی باد."