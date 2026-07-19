روبیو تلاش های حکومت لبنان را به خاطر خلع سلاح حزب الله ستود

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه ۱۹ جولای با جوزف عون، رییس جمهور لبنان ملاقات کرد.

تامی پیگت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه ای گفت که روبیو و عون روی "چارچوب سه جانبه" بحث کردند.

"چارچوب سه جانبه" توافقی است که نمایندگان لبنان و اسراییل با میانجیگری ایالات متحده به هدف پایان دادن جنگ و خلع سلاح گروه حزب الله، در اواخر جون در واشنگتن امضا کردند.

در اعلامیه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد دیدار روبیو و عون آمده است: "وزیر [خارجه] از شجاعت حکومت لبنان تحت رهبری رییس جمهور عون به دلیل تلاش های مصمم آنها به خاطر باز پس گیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و از بین بردن زیرساخت های تروریستی آن و حرکت به سمت صلح، قدردانی کرد."

در این اعلامیه همچنان آمده است که مارکو روبیو در ملاقات با رییس جمهور لبنان بر تعهد ایالات متحده مبنی بر حمایت از "اجرای موفقانه چارچوب سه جانبه" و همچنان تلاش های حکومت لبنان برای "آوردن صلح و بهبود وضعیت اقتصادی" تاکید کرد.

در این اعلامیه در مورد محل ملاقات روبیو و عون چیزی گفته نشده اما قرار است رییس جمهور لبنان روز سه شنبه ۲۱ جولای با دونالد ترمپ، همتای امریکایی اش در قصر سفید دیدار کند.

این دیدار نخستین ملاقات سران ایالات متحده و لبنان در قصر سفید پس از نزدیک به دو دهه خواهد بود.

انتظار می رود ترمپ و عون در مورد خلع سلاح گروه حزب الله و عقب نشینی سربازان اسراییلی از جنوب لبنان بحث کنند.