وزارت خارجه امریکا: گفتگوهای اسراییل و لبنان سازنده و مثبت بود

یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که گفتگوهای دو روزه میان اسراییل و لبنان با نتایجی "سازنده و مثبت" به پایان رسیده است، و دو طرف بر سر چارچوب و دستورالعملهای اجرای روند "منطقه آزمایشی" به توافق رسیدهاند.
این مقام وزارت خارجه روز چهارشنبه ۱۵ جولای به صدای امریکا گفت که توافق بر سر ساختار و دستورالعملهای روند منطقه آزمایشی حاصل شده است؛ طرحی که میتواند زمینه آغاز خروج نیروهای اسراییلی از بخشهایی از جنوب لبنان را فراهم کند.
به گفته این مقام امریکایی، پس از پایان این مرحله، طرفها وارد دور گستردهتری از مذاکرات فنی خواهند شد.
او افزود که این مذاکرات بر اجرای همه بخشهای "چارچوب سهجانبه" متمرکز خواهد بود، و هدف نهایی آن دستیابی به یک توافق جامع میان اسراییل و لبنان است.
این مقام وزارت امور خارجه امریکا جزییات بیشتری درباره مفاد منطقه آزمایشی یا زمان دقیق آغاز مذاکرات فنی ارایه نکرد، اما تاکید کرد که گفتگوهای دو روز اخیر در فضایی مثبت و سازنده برگزار شده است.
در همین حال، خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داد که مذاکرات دو روزه اسراییل و لبنان در روم با میانجیگری ایالات متحده به پایان رسیده است و در اجرای طرح "منطقه آزمایشی" پیشرفت حاصل شده است.
این ششمین دور گفتگوهای مستقیم دو طرف از زمان آغاز جنگ جدید میان اسراییل و حزبالله در ماه مارچ است.
بر اساس چارچوب مورد توافق با میانجیگری امریکا، این طرح شامل خلع سلاح گروههای مسلح، استقرار نیروهای اردوی لبنان در جنوب این کشور، و خروج تدریجی نیروهای اسراییلی از مناطق تحت کنترول آنها است.
گیدون سعار، وزیر خارجهٔ اسراییل روز سه شنبه گفت: "ما آمادهایم تا روند این دو منطقهٔ آزمایشی را به پیش ببریم. امیدوارم و باور دارم که این دور گفتگوها در روم به پیشبرد آن کمک خواهد کرد. "
او افزود: "این یک رویداد تاریخی است، اهمیت فراوانی دارد، تنها راه پیش رو است، و ما در روم حسن نیت خود را نشان خواهیم داد. "
اما پیش از این مقامات اسراییلی تاکید کرده بودند که تا زمانی که حزبالله مسلح باشد، نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. اما دولت لبنان هموار بر آغاز فوری عقبنشینی نیروهای اسراییلی تاکید کرده است.
ایالات متحده در سالهای اخیر نقش میانجی اصلی در گفتگوهای میان اسراییل و لبنان، از جمله مذاکرات مربوط به مسایل امنیتی و مرزی، را بر عهده داشته است. مقامهای امریکایی بارها بر حمایت ایالات متحده از تلاشهای دپلوماتیک برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی پایدار میان دو کشور تاکید کردهاند.
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