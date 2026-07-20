ترمپ: ایران کنترول هیچ چیزی را در دست ندارد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا گفت که دور تازه حملات اردوی این کشور بر ایران که شب گذشته انجام شد، در واکنش به کشته شدن سربازان امریکایی به دست ایران بود.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه ۱۹ جولای و پس از پایان جام جهانی فوتبال در صحبت با خبرنگاران، سربازان امریکایی را که مصروف جنگ با ایران اند، مهین پرستانی خواند که به خاطر دست نیافتن ایران به سلاح اتمی می جنگند.

دونالد ترمپ گفت: "ایران بسیار زیاد آسیب دیده است. از نظر نظامی، آنان تقریباً همه چیز را از دست داده اند. چیز بسیار کم برایشان باقی مانده است. آنان فقط چند میزایل و چند طیاره بی سرنشین دارند. آنان تا اندازه ای توانایی تولید دارند، اما نه بسیار زیاد. ما کنترول تنگه هرمز را در دست داریم. [ایرانی ها] کنترول هیچ چیز را در دست ندارند."

قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده (سنتکام) ناوقت یکشنبه شب با نشر اعلامیه ای گفت که نهمین دور حملات متواتر نظامیان امریکایی بر اهداف ایران تکمیل شد و در این حملات، مراکز سوق و اداره، مراکز کشف دافع هوا و نیروی ساحلی، مراکز ارتباطات و همچنان مراکز پرتاب طیاره های بی‌سرنشین اردوی ایران، هدف قرار گرفت.

سپاه پاسداران ایران دوشنبه ۲۰ جولای گفت که در واکنش به این حملات، بر مراکز نظامی ایالات متحده در سراسر شرق میانه حمله کرد.

تشدید درگیری های نظامی بین امریکا و ایران تا حال، جان ۱۷ سرباز امریکایی را گرفته و بیش از ۴۲۰ سرباز دیگر امریکایی را زخمی کرده است.

با این همه، واشنگتن و تهران تنش زدایی از طریق دپلوماسی را رد نکردند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ایران از طرق مختلف، پیام برای گفتگو ارسال کرده است.

روبیو افزود: "فکر می کنم ما همیشه پذیرای دپلوماسی استیم. این باید واقعی باشد. باید توافقی باشد که آنان حاضر به پابندی به آن باشند. ببینید، قرار بود ایران یک هفته پیش اعلامیه ای صادر کند و بگوید که تنگه هرمز باز خواهد بود و دیگر به کشتی ها حمله نخواهند کرد. اما به جای انجام این کار، آنان به سه کشتی حمله کردند. فکر کنم این اتفاق جمعه یا شنبه گذشته رخ داد. بنابر این، این رفتار آنان باید تغییر کند تا رفتار ما تغییر کند."

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری، تلاش های دپلوماتیک برای پایان درگیری ها را تایید کرد.

در یک انکشاف تازه، حوثی ها در یمن که یک گروه متحد ایران است، از آغاز محاصره بحری عربستان سعودی خبر دادند.