ترمپ: مذاکرات با ایران ادامه دارد و تا هنوز در مورد حمله بزرگتر تصمیم نگرفته ام

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که مذاکرات به خاطر پایان دادن جنگ بین واشنگتن و تهران ادامه دارد.

رییس جمهور ترمپ با اشاره به تاثیرات حملات شبانه اردوی ایالات متحده بر اهداف نظامی ایران، روز جمعه ۲۴ جولای در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید گفت که مقامات ایرانی اکنون در مذاکرات "جدی تر" عمل می کنند.

دونالد ترمپ افزود که او هنوز هم مسیر مذاکره را برای پایان دادن درگیری ها با ایران ترجیح می دهد.

او گفت: "[ایرانی ها] هنوز باید به یک توافق برسند. ما با آنها صحبت می کنیم. فکر می کنم آنها جدی استند. فکر می کنم آنها در جدی ترین حالتی استند که تا هنوز آنها را دیده ایم... من همیشه آن گزینه (مذاکرات) را ترجیح می دهم."

اظهارات دونالد ترمپ در حالی بیان می شود که قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده (سنتکام) پس از تکمیل کردن دور سیزدهم حملات در شامگاه روز پنجشنبه ۲۲ جولای، از حملات تازه بر ایران گزارش نداده است.

دونالد ترمپ گفت که تهران می خواهد با واشنگتن برای پایان دادن جنگ به توافقی برسد اما او بار دیگر تاکید کرد که مقامات ایرانی تا هنوز برای این کار "آماده" نشده اند.

رییس جمهور ترمپ پایان دادن جنگ از طریق رسیدن به یک توافق را یک "استراتیژی هوشیارانه تر" خواند و در مورد راه های پایان دادن این جنگ گفت: "دو راه وجود دارد. منظورم اینست که شما دقیقاً همین کاری (حملات نظامی بر ایران) را که انجام می دهید، ادامه دهید و آنها را پارچه پارچه کنید. می توانیم این کا را با سرعت بیشتری انجام دهیم، که ممکن است انجام دهیم. یا می توانیم که با آنها مذاکره کنیم، که همین حالا هم در حال انجام آن استیم."

دونالد ترمپ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در باره تصمیم گیری در مورد انجام حملات سنگین تر و گسترده تر بر ایران گفت که تا هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است.