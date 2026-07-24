دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که رهبران چین و روسیه به او تعهد کرده اند که به هیچ وجه به ایران سلاح فراهم نخواهند کرد.
رییس جمهور ترمپ روز جمعه (۲۴جولای) در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، نوشته است که شی جینپینگ، رییس جمهور چین، در دیدار اخیرش در بیجینگ به او اطمینان داد که "تحت هیچ شرایطی" به ایران سلاح نخواهد داد یا نخواهد فروخت و به گفتهٔ ترمپ، این تعهد شامل شرکتهای چینی نیز میشود.
رییس جمهور ترمپ گفته است که با توجه به روابطاش با رییس جمهور چین، به این گفتههای او اعتماد دارد و نیز افزود که در مقابل "لطفهای بسیار بزرگی" به رهبر چین میکند.
در این پیام، دونالد ترمپ همچنین گفته است که ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، نیز با وجود ادامۀ جنگ در اوکراین، به او گفته است که به حکومت ایران سلاح نخواهد فروخت.
به گفته ترمپ رابطهٔ او با پوتین، همانند رابطهاش با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، همچنان برقرار است.
ترمپ در ادامه نوشت:"او (پوتین) میداند که من به اوکراین سلاح نمیفروشم، بلکه به کشورهای عضو ناتو میفروشم. آنها بهای کامل آن را پرداخت میکنند، و این که آن را چگونه توزیع میکنند، اطلاع ندارم".
رییس جمهور دونالد ترمپ نوشته است که به اعتقاد او، دو کشوری که بیش از همه در ارتباط با حکومت ایران از آنها نام برده میشود، یعنی چین و روسیه، در تامین تسلیحات برای ایران دخالت ندارند و هشدار داده که اگر دخالت داشته باشند، "برایشان بسیار بد خواهد بود" و "قطعاً به سود شان نیست".
ترمپ طی یک سفر رسمی در ماه می به بیجینگ سفر کرده بود و در جریان این هفته اعلام کرد که شی جینپینگ، قرار است به تاریخ ۲۴ سپتمبر به واشنگتن سفر کند.
دونالد ترمپ در ماه اپریل نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده و گفته بود که چین موافقه کرده که به ایران سلاح فراهم نخواهد کرد.
قبل از آن رسانههای امریکایی به استناد معلومات استخباراتی گزارش داده بودند که بیجینگ برای ارسال سیستمهای دافع هوا به تهران، آمادگی میگیرد، ادعایی که از جانب چین رد شد.
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