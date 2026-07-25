گوتیریش در اولین دیدار از دمشق، وعده کمک برای بازسازی سوریه داد

انتونی گوتیریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد بر کمک برای بازسازی سوریه تعهد سپرد.

گوتیریش این مطلب را روز شنبه ۲۵ جولای پس از ملاقات با احمد الشرع، رییس جمهور سوریه در دمشق بیان کرد.

گوتیرش گفت: "هیچ کشوری نمی تواند از یک جنگ بسیار شدید بیرون بیاید و خودش به تنهایی بازسازی کند. فکر می کنم ما باید به سوریه در عزم و اراده اش برای انجام این کار، کمک کنیم."

این نخستین سفر یک منشی عمومی بر حال سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۹ به سوریه است.

اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه که در کنار منشی عمومی سازمان ملل متحد حضور داشت، بر درخواست دمشق برای حمایت بیشتر بین المللی، به ویژه اتحادیه اروپا تاکید کرد.

الشیبانی گفت که در ملاقات رییس جمهور سوریه و منشی عمومی سازمان ملل متحد، دو طرف روی افزایش حمایت های ملل متحد از بازسازی سوریه و طرح دمشق برای بستن کمپ های بیجاشدگان تمرکز کردند.

سفر منشی عمومی ملل متحد به دمشق یک دستاورد دیگر دپلوماتیک به حاکمان جدید سوریه تلقی می شود.

پیش از این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در ترکیه، در دیدار با احمد الشرع گفته بود که ممکن است واشنگتن، سوریه را از فهرست کشورهایی که ایالات متحده آنها را حامی تروریزم می‌داند، حذف کند.

در این دیدار ترمپ همچنین گفت که لغو تحریم‌های امریکا علیه دمشق "کمک بزرگی" بوده و سوریه را "بسیار باثبات" توصیف کرد.

قرار است گوتیریش با نمایندگان جامعه مدنی سوریه نیز ملاقات کند و روز دوشنبه ۲۷ جولای در پارلمان این کشور سخنرانی کند.

استفین دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که گوتیریش در جریان بازدید چند روزه اش از سوریه بر "ایجاد یک آینده با ثبات تر، همه شمول تر و مرفه تر برای همه سوری ها" تاکید خواهد کرد.