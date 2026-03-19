سازمان عفو بین الملل می‌ گوید حملۀ هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل، نگرانی‌های جدی در مورد رعایت حقوق بشر بین‌المللی را ایجاد کرده است.

ایزابل لیسی، معاون بخش تحقیقات این سازمان، می گوید هرچند آمار دقیق تلفات هنوز به‌ طور مستقل تایید نشده، اما این حمله باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان شده است.

او می افزاید که این محل که پیشتر به ‌نام کمپ فینیکس، یک پایگاه نظامی پیشین ناتو، شناخته می ‌شد، از سال ۲۰۱۶ به‌عنوان مرکز ترک اعتیاد فعالیت داشت و حضور گسترده غیرنظامیان در آن قابل پیش‌ بینی بود

به گفته خانم لیسی، نیروهای پاکستانی باید پیش از انجام این حمله، تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام می‌ دادند.

این مقام سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید می کند که حتی اگر یک انبار مهمات در این محل وجود داشته، تصمیم به حمله باید با در نظر گرفتن خطرات احتمالی برای غیرنظامیان اتخاذ می‌ شد.

لیسی می افزاید که میزان تلفات و تخریب، پرسش‌های جدی در مورد رعایت اصل تناسب و اقدامات لازم برای کاهش آسیب به غیرنظامیان ایجاد می‌ کند.

سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های پاکستانی خواسته است تا در مورد اطلاعاتی که بر اساس آن این حمله انجام شده، توضیح دهند و یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و به ‌موقع را آغاز کنند.

این سازمان همچنین خواستار نشر نتایج این تحقیقات برای تأمین حسابدهی شده است.

این حمله در چارچوب عملیات موسوم به غضب لل حق به تاریخ ۱۶ مارچ در کابل و ننگرهار انجام شد.

هدف این حملات مرکز ترک اعتیاد "امید" گزارش شده که ظرفیت نگهداری حدود دو هزار نفر را داشته است.

مقام‌های طالبان گفته‌ اند که در این حمله بیش از ۴۰۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند، اما این آمار هنوز تایید مستقل نشده است.

سازمان ملل متحد تاکنون کشته شدن ۱۴۳ نفر را گزارش داده است.