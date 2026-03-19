پاکستان و حکومت طالبان دیروز اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه، عملیات نظامی خود را به ‌طور موقت متوقف می‌ کنند.

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه گفت این وقفه از روز پنج ‌شنبه تا نیمه‌شب دوشنبه مورد اجرا خواهد بود.

تارر در شبکه ایکس نوشت: "پاکستان این اقدام را با حسن نیت و در راستای رعایت اصول اسلامی انجام می‌دهد."

اما تارر هشدار داد، "که در صورت هرگونه حمله فرامرزی، حمله طیارۀ بی ‌سرنشین یا هر حادثه دهشت افګنی در داخل پاکستان، عملیات نظامی فوراً و با شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد."

در این حال حکومت طالبان بدون اشاره به تاریخ پایان وقفه در جنگ اعلام کرده است: «امارت اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از نیت نیک کشورهای دوست و میانجی، به آنان می ‌رساند که امارت اسلامی حفظ امنیت ملی، حاکمیت و جان مردم افغانستان را وظیفه ملی و شرعی خود می‌داند و در صورت تهدید، به هرگونه تجاوز با قاطعیت پاسخ خواهد داد.»

سازمان ملل متحد از وقفه عید فطر بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و خواستار تمدید آن شد.

فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه د نیویارک به خبرنگاران گفت: "منشی عمومی از طرفین می‌خواهد که اختلافات خود را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و گفتگو، مطابق با اصول منشور سازمان ملل، حل و فصل کنند."

آقای حق در ادامه خاطر نشان ساخت "در مورد افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه خاطرنشان می ‌کند که درگیری بین افغانستان و پاکستان وارد هفته سوم خود شده است و هیچ نشانه‌ای از کاهش آن وجود ندارد."

اعلام وقفه در جنگ میان طالبان و پاکستان در حالی صورت می گیرد که به روز چهارشنبه ۱۸ مارچ در کابل برای دفن قربانیانی که در حمله هوایی پاکستان در شب دوشنبه کشته شده بودند، با استفاده از بلدوزرها قبر دسته‌جمعی حفر شد و اجساد به خاک سپرده شدند.

حکومت طالبان اعلام کرده است که در بمباران پاکستان بر شفاخانه‌ای امید برای درمان معتادان در کابل، ۴۰۸ نفر کشته و ۲۶۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

هر چند تا هنوز منابع مستقل این آمار را تایید نکرده‌اند، این حمله مرگبارترین حمله در جریان جنگ جاری میان دو کشور همسایه خوانده شده که اکنون وارد سومین هفته خود شده است.

اما پاکستان این ادعا را رد کرده که شفاخانه «امید» را هدف قرار داده و تأکید دارد که حملات شب دوشنبه‌اش در کابل و ننگرهار تنها تأسیسات نظامی را هدف قرار داده است. این کشور ادعای صدها قربانی را «تبلیغات» خوانده است.

جنگ میان افغانستان و پاکستان که با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس ادامه یافته، در اواخر ماه فبروری آغاز شد و شامل درگیری‌های مرزی و حملات هوایی در داخل افغانستان است.