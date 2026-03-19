سازمان ملل متحد هشدار داده است که وضعیت بشری در افغانستان، وارد مرحلۀ "بحرانی و نگران ‌کننده" شده است.

بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک مصاحبه با شبکۀ خبری ملل متحد (UN News) گفت که افغان‌های که از کشورهای همسایه تازه به افغانستان برگشته اند، "به عوض مصوونیت با بمباران پاکستان" مواجه اند.

بلوچ تاکید کرد که با توجه به بی ‌ثباتی‌های روان در منطقه، افغان‌ها "از یک بحران به بحران دیگری" سوق داده می ‌شوند.

سوزان فرگسن، نمایندۀ ویژۀ زنان سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه در نیویارک به خبرنگاران گفت که کم از کم ۶۴ هزار نفر به خاطر این درگیری‌های نظامی با پاکستان متاثر شده اند که کمی بیش از نیمی از آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهد.

بابر بلوچ، سخنگوی ادارۀ پناهندگان ملل متحد با یادآوری از وضعیت تعلیمی دختران در حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان گفت: "این شرایط زندگی را برای زنان بسیار دوشوار ساخته است.

بابر بلوچ گفت: "برای یک زن افغان، بودن در داخل افغانستان خیلی خیلی سخت است."

بلوچ افزود: "این وضعیت واقعاً دلخراش است. مادران، خواهران و دختران افغان با شرایطی تقریباً غیرممکن رو به رو اند." او افزود که در حال حاضر این کمیشنری سازمان ملل متحد، "با وجود همۀ محدودیت‌ها، تا حد امکان برای کمک به آنان تلاش" می‌کند.

طالبان پس از به دوباره به قدرت رسیدن در افغانستان، دختران را از تعلیم بالاتر از صنف شش منع کرده و اکنون زنان، برعلاوۀ محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی اجازۀ کار در اکثر ادارات دولتی و خارجی را نیز ندارند.

سخنگوی ادارۀ پناهندگان ملل متحد با توجه به طیف وسیع چالش‌های امنیتی و اقتصادی در افغانستان تاکید کرد که جامعۀ جهانی "باید درک کند که اکنون زمان چشم ‌پوشی از افغانستان نیست."

بابر بلوچ گفت که نیاز مالی این ادارۀ ملل متحد برای سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۰۰ میلیون دالر است، اما این بودجه به شدت کم تامین شده است. او افزود: " ما در حال ارزیابی نیازهای بیشتر استیم و بدون حمایت مالی، انجام این ماموریت غیرممکن است."

براساس برنامۀ کمک‌های بشردوستانۀ سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند و برای کمک ‌رسانی به ۱۷.۵ میلیون نفر، حدود ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه، درخواست شده است.