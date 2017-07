استقبال گرم از ترجمان افغان در امریکا

فریدون اختری و خانواده اش حدود پنج سال منتظر دریافت ویزۀ مهاجرت خاص به ایالات متحده بودند، اما هنگام مواصلت به امریکا از سوی نظامیان امریکایی به گرمی استقبال شدند.

آقای اختری که کم از کم ۱۵ سال با نظامیان امریکایی به صفت ترجمان و مشاور فرهنگی کار می‌کرد، روز یک‌شنبه – ۱۶ جولای – همراه با همسر و دو فرزندش به میدان هوایی دالاس ایالت ویرجینیا رسیدند و اکنون در شهر اوماها در ایالت نبراسکا اقامت گزیده اند.

چندین نظامی پیشین امریکایی که در افغانستان با فریدون اختری کار کرده بودند، برای استقبال وی به میدان هوایی آمده بودند.

دیوید لیمونی، کارمند پیشین ادارۀ تحقیقات فدرال یا اف بی آی، که در افغانستان با همکار فریدون بود، با وصفی که به خاطر عملیات جراحی قلب از سفر با طیاره منع شده بود، سفارش داکتر را نادیده گرفته و به استقبال آقای اختری به میدان هوایی آمد.

آقای لیمونی به صدای امریکا گفت که اختری "یک همکار صادق است که جان صدها افغان و امریکایی را نجات داده است".

درخواست فریدون اختری برای گرفتن ویزۀ مهاجرت خاص به ایالات متحده که برای ترجمانان و قراردادیان نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان داده می شود، سه بار رد شد، اما به گفتۀ وی در اثر تماس‌های مکرر آقای لیمونی با شماری از نهادهای مدافع ترجمانان قوای امریکایی، زمینۀ صدور ویزه به وی تسهیل شد.

آقای لیمونی گفت "با شماری از نهادها تماس گرفتم و از آنان کمک خواستم که در این زمینه با من کمک کنند، آنان هم با من و هم با شمار دیگر افراد همکاری کردند".

۵۰۰ عملیات نظامی

حدود ۲۵ جنرال، افسر، سرباز و یک کارمند پیشین ادارۀ تحقیقات فدرال که فریدون با آنان کار کرده بودند، دسته جمعی مدالی را برای وی درست کرده و هنگام ورود به امریکا، آن را برایش اهدا کردند.

آقای اختری مدعی است که ده‌ها بار حین انجام وظیفه با نظامیان امریکایی مورد حمله قرار گرفته است. او گفت "در ۵۰۰ عملیات نظامی و ماموریت با نظامیان امریکایی سهم داشتم و ضمن ترجمانی به آنان جان ده ها سرباز را نجات داده ام".

او می‌گوید که صداقت در کار و نیت راستین و مخلصانه اش سبب شد که سربازان امریکایی حتا پس از برگشت به امریکا با وی تماس دوامدار داشته و در زمینۀ گرفتن ویزه او را همکاری کنند. فریدون گفت که در مورد فرهنگ افغانستان و تهدیدات و خطرات به همکاران امریکایی اش همواره معلومات می داد.

بر اساس آمار نهاد No One Left Behind که برای ترجمانان نظامیان امریکایی در افغانستان و عراق کمک می‌کند، هم اکنون حدود ۱۴ هزار ترجمان افغان منتظر دریافت ویزۀ مهاجرت خاص به ایالات متحده بوده و هزاران تن دیگر آنان موفق به دریافت ویزه و عزیمت به ایالات متحده شده اند.

شماری از اعضای این نهاد نیز برای استقبال آقای اختری به میدان هوایی آمده بودند. شاید فریدون نخستین ترجمان افغان باشد که حین عزیمت به ایالات متحده با این استقبال روبرو می‌شوند.

شماری از قانونگذاران امریکایی در بودجۀ دفاعی حکومت ایالات متحده خواستار صدور ۴۰۰۰ ویزۀ جدید به ترجمانان افغان شده است.