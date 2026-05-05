کنفدراسیون بین المللی قابلهها در مورد کمبود قابله های مسلکی هشدار داده و گفته است که کشور های جهان به شمول افغانستان، به بیش از یک میلیون قابلۀ مسلکی دیگر نیاز دارد.
با توجه به عدم دسترسی دختران و زنان به تحصیلات متوسط و عالی در افغانستان / این نگرانی روز تا روز در افغانستان بیشتر می شود که شمار قابلهها و نرسهای مسلکی در کنار داکتران متخصص در نظام صحت افغانستان کمتر می شود.
متخصصین امور صحت تاکید میکنند که قابلهها یک ستون عمدۀ نظام صحت و رابط کلیدی یک مادر باردار با متخصص ولادی است.
انا اوگلاس رییس اجرایی کنفدراسیون بینالمللی قابلهها امروز سه شنبه (پنجم ماه می) در یک نشست، به مناسبت "روز بینالمللی قابلهها" گفت که کار این قشر "زندگی مردم را دگرگون میکند."
اوگلاس، با بر نقش حیاتی قابلهها در ارایۀ خدمات صحی تاکید کرد: "اگر قابلهها بهگونۀ درست آموزش ببینند، تنظیم و حمایت شوند، میتوانند ۹۰ درصد خدمات اساسی صحت جنسی، باروری، مادران، نوزادان و نوجوانان را فراهم کنند. تصور کنید جهانی را که در آن هر تولد توسط یک قابلۀ آموزش دیده، ماهر و مورد اعتماد همراهی شود."
بحران جهانی کمبود قابلههای مسلکی بر کشورهایی مانند افغانستان تاثیر شدیدتر دارد، زیرا سیستم صحی شکنندهتر و نیازها بیشتر است.
اوگلاس بر مسوولیت مشترک حکومتها و نهادهای بینالمللی تاکید کرد تا شرایط کاری مصوون، آموزش با کیفیت، معاش عادلانه و فرصتهای رهبری را برای قابلهها فراهم کنند.
کمپاین جهانی راه اندازی شده زیر نام "یک میلیون قابلۀ دیگر" یادآور این نکته در سطح جهان است که سیستم صحت و اجتماعات کشورها نیاز حیاتی به موجودیت قابلههای مسلکی دارند.
تاثیرات کمبود قابلهها در افغانستان
کمبود قابلههای مسلکی در افغانستان، به عنوان یکی از چالشهای جدی نظام صحت در آن کشور نه تنها مادران باردار بلکه نوزادان را نیز با مشکلات عمدۀ صحی مواجه می سازد.
درحالیکه جهان از پنجم ماه می به عنوان "روز جهانی قابلهها" تجلیل میکند، نیاز افغانستان به خدمات صحت مادر و کودک، همچنان روزتاروز افزایش یافته و دسترسی به قابلههای مسلکی محدود باقی مانده است.
ادیبه صافی، معالج امراض داخله و نسایی ولادی میگوید که نقش قابله ها نه تنها در جریان ولادت بلکه قبل از زایمان نیز با اهمیت میباشد.
صافی که اکنون در یکی از شفاخانههای آلمان مصروف انجام وظیفه است به صدای امریکا گفت: "مشکلات مادر در زمان بارداری با کمک قابلههای مسلکی به گونۀ زودهنگام تشخیص شده و پس از ولادت نیز باعث کاهش مرگ و میر مادران می شود."
ادیبه صافی تاکید کرد که قابلگی در افغانستان "نه تنها یک شغل است بلکه یک نیاز حیاتی است به خاطری که افغانستان مناطق زیاد دوردست دارد و دسترسی مردم به شفاخانه ها و داکتران بسیار اندک میباشد."
بر اساس برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، درحال حاضر تخمین زده میشود که حدود ۸ تا ۹ هزار قابله در افغانستان فعالیت دارند، در حالیکه نیاز واقعی این کشور حداقل ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار قابله مسلکی است.
با توجه به تداوم پالیسی طالبان مبنی بر عدم دسترسی دختران و زنان به تعلیمات متوسطه و عالی، گزارش جدید صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) هشدار میدهد که تا چهار سال آینده، افغانستان میتواند تا ۵۴۰۰ کارمند مراقبتهای صحی زن را از دست بدهد.
این رقم نه تنها بر دسترسی زنان به متخصصین صحی تاثیرگزار بوده می تواند بلکه بر کمبود از قبل موجود قابله های مسلکی در افغانستان نیز میافزاید.
با توجه به راه های صعب العبور و نبود داکتران و نرسهای مسلکی، دسترسی به خدمات صحی در بسیاری از ولسوالیهای افغانستان بدون حضور قابلهها تقریباً ناممکن بوده و تنها قابله های مسلکی ارایه دهندگان خدمات صحی برای زنان تلقی میشوند.
عزیزه رحیمی، مادر که طفلش را در هنگام زایمان از دست داده به رویترز گفت که دوری راه و عدم دسترسی به وقت به شفاخانه باعث شد طفلش را از دست دهد. عزیزه گفت: "... من با یک داکتر تماس گرفتم و مشکلاتم را برایش گفتم، او سعی کرد کمک کند اما خیلی دیر شده بود و در نهایت فرزندم را از دست دادم."
متخصصین تاکید می کنند که آموزش و تقویت قابلهها میتواند نه تنها جان مادران و نوزادان را نجات دهد، بلکه سیستم صحی افغانستان را نیز بهسوی پایداری و عدالت بیشتر سوق دهد.
