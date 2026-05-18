برنامۀ جهانی غذا در گزارش تازهای اعلام کرد که با وجود نگرانیها از وضعیت اقتصادی و افزایش بهای مواد غذایی در بسیاری از کشورهای منطقه، قیمت مواد خوراکی و ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی در هفته دوم ماه می ثبات نسبی داشته است.
گزارش هفته دوم ماه می برنامۀ جهانی غذا
براساس این گزارش، بازارهای داخلی افغانستان همچنان فعال اند و مواد اولیه در بیشتر ولایتها به اندازه کافی در دسترس مردم قرار دارد. ادامه برداشت محصولات داخلی و واردات از مسیرهای غربی و شمالی، از عوامل اصلی ثبات بازار عنوان شده است.
گزارش میافزاید که در بخش مواد خوراکی، میانگین قیمتها در سطح کشور کاهش یافته است. قیمت گندم نزدیک به دو درصد، آرد بین یک و نیم تا دو و نیم درصد، برنج باکیفیت بیش از دو درصد و روغن حدود یک و نیم درصد کاهش یافته است.
همچنین قیمت سبزیجات نیز در هفته دوم ماه می کاهش چشمگیری داشته است. بهای رومی نزدیک به شانزده درصد، کچالو یازده درصد و پیاز بیش از سه درصد کاهش یافته که دلیل آن افزایش محصولات فصلی و عرضه بیشتر در بازارها عنوان شده است.
براساس گزارش، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی اندکی تقویت شده و به ۶۳ اعشاریه ۶ افغانی در برابر هر دالر رسیده که نسبت به هفته گذشته حدود یک اعشاریه سه درصد افزایش را نشان میدهد.
با وجود این کاهشها و ثبات نسبی بازارها، برنامه جهانی غذا هشدار داده که وضعیت اقتصادی خانوادهها همچنان شکننده باقی مانده است.
در همین حال، بازار کار همچنان ضعیف توصیف شده و میزان دسترسی کارگران به کار روزانه به طور متوسط به کمتر از دو روز در هفته رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان میدهد.
طبق این گزارش، هرچند کاهش قیمت برخی اقلام میتواند فشار کوتاهمدت بر خانوادهها را کمتر کند، اما ادامه بیکاری و کاهش قدرت خرید همچنان از چالشهای اصلی مردم افغانستان به شمار میرود.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا در گزارش جداگانۀ خود نسبت به گسترش گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان هشدار داده است. این نهاد میگوید بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و خشکسالی، میلیونها خانواده را با ناامنی غذایی روبهرو ساخته است.
براساس معلومات این نهاد، بیش از ۱۳ اعشاریه ۸ میلیون نفر در افغانستان با عدم مصونیت شدید غذایی مواجه اند و نزدیک به پنج میلیون کودک و زنان باردار یا شیرده از سوءتغذیه رنج میبرند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ و کاهش چشمگیر کمکهای خارجی، بحران بشری و اقتصادی در کشور عمیقتر شده است.
برنامه جهانی غذا میگوید که در سال گذشته به بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان کمکرسانی کرده، اما به دلیل کمبود بودجه، سطح این کمکها اکنون کاهش یافته است.
گروه