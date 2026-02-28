واکنش اعضای کانگرس ایالات متحده در پی حملات امریکا و اسراییل بر رژیم ایران

عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل بر شهرهای مختلف ایران با واکنش‌های مختلف اعضای کانگرس ایالات متحده به همراه بوده است.

اد مارکی، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست، از اقدام نظامی امریکا علیه رژیم ایران انتقاد کرد.

او با اشاره به تصمیم رییس جمهور دونالد ترمپ برای پایان دادن به توافق هسته‌ای برجام، که به گفتۀ این سناتور دموکرات با هدف اعمال"محدودیت‌هایی بر ظرفیت‌های هسته‌ای" رژیم ایران صورت گرفته بود، از اظهارات رییس جمهور ترمپ درباره احتمال جان باختن نیروهای امریکایی در این عملیات نظامی انتقاد کرد.

جان فترمن، سناتور دموکرات از ایالت پنسلوانیا، از تصمیم رییس جمهور ایالات متحده برای انجام اقدام نظامی علیه رژیم ایران حمایت کرد.

سناتور فترمن در پیامی در ایکس نوشت: "عملیات خشم حماسی. رییس جمهور ترمپ مایل بوده است آن چه را که درست و ضروری است برای ایجاد صلح واقعی در منطقه انجام دهد. خداوند به ایالات متحده، اردوی بزرگ ما، و اسراییل برکت دهد."

بیل کَسیدی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت لویزیانا، با حمایت از اقدام نظامی ایالات متحده علیه رژیم ایران نوشت: "تصمیم رییس جمهور برای حمله به ایران احتمالاً بر اساس یک خطر آشکار و فوری برای ایالات متحده و یک اجرای برنامه‌ریزی شده که ایالات متحده را در یک جنگ ابدی قرار نمی‌دهد، اتخاذ شد."

این سناتور جمهوریخواه، در ادامه برای ایمنی و موفقیت نظامیان امریکایی دعا کرد.

ریک اسکات، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، نیز در پیامی نوشت: "روزهایی که رژیم اهریمنی ایران شعار مرگ بر امریکا می‌داد، موجودیت کشور ما و متحدان‌مان را تهدید می‌کرد، و مردم خود را سرکوب می‌کرد، به پایان رسیده است."

سناتور اسکات سپس با سپاسگزاری از "رهبری مقتدارنۀ" رییس جمهور دونالد ترمپ نوشت: "خداوند وزیر جنگ و مردان و زنان شجاع نظامی ما را حفظ کند."

او در ادامه نوشت: "عملیات خشم حماسی نمایش کاملی از صلح از طریق قدرت است و یادآوری برای دوستان و دشمنان ما است: ایالات متحده همیشه امریکا را در اولویت نخست قرار خواهد داد. ما همیشه در کنار دوست‌مان، اسراییل، خواهیم ایستاد و هرگز اجازه نخواهیم داد ایران جنگ‌افزار هسته‌ای داشته باشد."

تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت از ایالت ارکنساس، در پیامی در ایکس سخنان رییس جمهور ترمپ را پس از آغاز عملیات نظامی علیه رژیم ایران "عالی" توصیف کرد.

سناتور کاتن نوشت: "او به سادگی بیان کرد: چرا که ۴۷ سال جنگ [رژیم] ایران علیه امریکا، "یک تروریست جمعی بوده است و ما دیگر قرار نیست آن را تحمل کنیم."

سناتور کاتن در پیام دیگری در ایکس با اشاره به تهدیدهای متعدد رژیم ایران، از جمله "برنامۀ تسلیحات هسته‌ای، هزاران میزایل، و پشتیبانی حکومتی از تروریزم" اشاره کرد و نوشت: "ایران ۴۷ سال است که علیه ایالات متحده جنگ به راه انداخته است: بحران گروگان‌گیری، مواضع نیروی بحری امریکا در بیروت، برج‌های خبر، بم‌های کنار جاده‌ در عراق و افغانستان که هزاران سرباز امریکایی را کشت یا معلول کرد، تلاش برای ترور رییس جمهور ترمپ."