عفو بین الملل: رد تقاضای پناهندگی زنان افغان توسط بریتانیا 'ظلم' است

سازمان عفو بین الملل با نشر گزارشی گفته است که سیاست های مهاجرتی حکومت بریتانیا که به عنوان اعاده "کنترول" مرز ها مطرح شده است، مانع ورود آنعده از زنان و دختران افغان به بریتانیا می شود که از "سرکوب" طالبان فرار می کنند.

به گفته عفو بین الملل، پس از روی کار آمدن حکومت فعلی بریتانیا به رهبری حزب کارگر، میزان پذیرش تقاضای پناهندگی افغان ها از ۹۶ در صدر به ۳۴ در صد پایین آمده و تنها در سال ۲۰۲۵، تقاضای پناهندگی حد اقل ۳۷۰ زن و دختر افغان توسط حکومت بریتانیا رد شد.

کارلا مک لارن، مسوول روابط حکومتی سازمان عفو بین الملل در بریتانیا، رد تقاضای پناهندگی زنان و دختران افغان را یک عمل "غیر قابل دفاع" خواند و گفت: "این واقعیت که زنان افغان با وجود داشتن شواهد آشکار از ظلم که در زیر حاکمیت طالبان با آن روبرو اند، از کسب پناهندگی در اینجا محروم می شوند، میزان فروپاشی اخلاقی و عملی [نظام] تصمیم گیری پناهندگی بریتانیا را نشان می دهد."

این مقام سازمان عفو بین الملل با انتقاد تند از سیاست های مهاجرتی حکومت بریتانیا، رد تقاضای پناهندگی زنان افغان را "ظلم" بریتانیا علیه این زنان خواند.

شکریه بارکزی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان که در بریتانیا زندگی می کند، از پارلمان این کشور خواست تا در اعطای پناهندگی به زنان و دختران افغان نسخه پارلمان اروپا را تقلید کند.

خانم بارکزی به صدای امریکا گفت: "ما با گروهی از زنان و مردان توانستیم در سال ۲۰۲۴ از اتحادیه اروپا حکمی را به دست بیاوریم که بر اساس آن هر متقاضی پناهندگی در کشور های عضو اتحادیه اروپا که زن باشد و اسناد قانونی نشان بدهد او [شهروند] افغانستان است، باید به طور اتومات [تقاضای] پناهندگی شان قبول شود. امیدوار استم که پارلمان بریتانیا هم به زودترین فرصت این استثنا را در مورد کیس های پناهندگی زنان و دختران افغانستان مورد اجرا قرار دهد."

سازمان عفو بین الملل برای رسیدگی به وضعیت افغان ها، به ویژه زنان و دختران، که در بریتانیا در بلاتکلیفی به سر می برند پیشنهاد کرده است تا قوانین مربوط به الحاق خانواده پناهندگان اعاده شود و مسیر های اعطای پناهندگی به ویژه به زنان و دختران گسترش یابد.

عفو بین الملل همچنان خواستار "لغو مقررات محدود کننده تصمیم ‌گیری در مورد پناهندگی" شده است.

انتقاد از سیاست های مهاجرتی حکومت بریتانیا در حالی مطرح می شود که شبانه محمود، وزیر داخله این کشور در واکنش به گزارش های که گویا برخی وکلای مهاجرت به متقاضیان پناهندگی در بریتانیا می گویند که برای کسب پناهندگی خود را همجنسگرا معرفی کنند، هشدار داده است که اگر متقضایان پناهندگی تلاش به فریب دادن حکومت کنند، درخواست پناهندگی آنان رد و از بریتانیا اخراج خواهند شد.

وزارت داخله بریتانیا پیش از این نیز در واکنش به انتقاد ها از سیاست های مهاجرتی این کشور گفته بود که آمدن به بریتانیا "یک امتیاز است نه یک حق" و افراد دارای سابقه جرمی و خشونت، از این کشور اخراج می شود.