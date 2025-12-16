سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که هرگونه بازگشت اجباری پناهندگان و مهاجران به افغانستان باید به گونۀ فوری پایان یابد.

بر اساس اعلامیۀ عفو بین الملل، آخرین آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تنها ایران و پاکستان امسال بیش از ۲.۶ میلیون نفر را به طور غیرقانونی، اخراج و به افغانستان باز گشت داده است. حدود ۶۰ درصد از این افراد، زنان و کودکان مشخص شده است. بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، هزاران نفر دیگر از ترکیه و تاجیکستان نیز اخراج شده اند.

این نهاد بین‌المللی با نشر بیانیه‌ای گفته است که این ارقام در حالی منتشر می‌شود که طالبان همچنان به تشدید نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق اولیۀ زنان و دختران، ادامه می‌دهند، افغانستان همچنان شاهد وخامت وضعیت بشری است و حوادث طبیعی اخیر، این کشور را با مشکلات جدی اقتصادی و بحران بشری مواجه ساخته است.

در بیانیۀ سازمان عفو بین‌الملل آمده است که در حالی که افغانستان درگیر نقض شدید حقوق بشر و آزار و اذیت گسترده جنسیتی است، بازگشت اجباری، به ویژه از ایران و پاکستان، نگرانی‌های جدی را در مورد امنیت و رفاه بازگشت‌کنندگان ایجاد می‌کند.

اسمریتی سینگ، رییس منطقوی سازمان عفو بین الملل برای آسیای جنوبی، تاکید کرد که این بازگشت اجباری مردم به کشوری که با چنین شرایط شدید روبرو است، نقض مستقیم اصل عدم بازگشت تحت قوانین بین المللی است که بازگشت اجباری افراد را به مکان هایی که با خطرات جدی حقوق بشری روبرو اند، منع می‌کند.

کشورهای اروپایی به شمول آلمان، اتریش و اتحادیۀ اروپا، با وجود خطرات ناشی از سرکوب مداوم زنان و نقض حقوق بشر زیر سلطۀ طالبان، تلاش‌های خود را برای اخراج پناهجویان افغان به افغانستان افزایش داده اند.

سینگ گفت: "این عجله برای بازگشتاندن اجباری مردم به افغانستان، این اصل را نادیده می‌گیرد که آنان چرا در قدم اول از کشور خود فرار کرده اند. این بی توجهی مشهود حکومات را به تعهدات بین المللی شان نشان می‌دهد."

مصاحبه‌های اخیر عفو بین‌الملل با افرادی که مجبور به بازگشت از ایران و پاکستان شده‌اند، خطر شدیدی را آشکار می‌کند که بازگشت‌کنندگان با آن مواجه اند.

سازمان عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که اخراج اجباری افغان‌ها را به گونۀ فوری متوقف کرده و با پابندی به تعهدات بین‌المللی خود اطمینان حاصل کنند که پناهندگان و مهاجران افغان، به وضعیت پر از خطرات شدید در افغانستان، بازگشتانده نمی‌شوند.