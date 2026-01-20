پیام ترمپ در مجمع جهان اقتصاد در داووس چیست؟

اسکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که رییس جمهور دونالد ترمپ با آمادگی به خاطر سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس، به رهبران جهان نشان میدهد که "ایالات متحده بازگشته است".
بسینت که در داووس است، در پاسخ به پرسشی در مورد اهداف رییسجمهور ترمپ و آنچه که میخواهد در داووس در کنار سایر تحولات جهانی از جمله مسالۀ گرینلند صحبت کند، گفت که قرار است ترمپ در مورد کار حکومت ایالات متحده در جریان سال گذشته صحبت کند.
وزیر مالیه ایالات متحدۀ امریکا روز سهشنبه به شبکۀ سیانبیسی گفت: "آنچه رییسجمهور میخواهد در مورد آن صحبت کند، آنچه من میخواهم در مورد آن صحبت کنم این است که این اولین سالگرد تصدی ریاست جمهوری است، ما قویترین اقتصاد جهان را داریم، ما قویترین اردوی جهان را داریم و ایالات متحده بازگشته است و رهبری ایالات متحده همینگونه به نظر میرسد."
بسینت در مورد هیات امریکایی اشتراک کننده در مجمع جهانی اقتصاد گفت: "ما اینجا آمدهایم تا پیام رفاه امریکایی را منتشر کنیم، به ما بپیوندید، شعار "امریکا نخست" به معنای "امریکای تنها" نیست".
او گفت که حکومت امریکا "با سرعت زیادی" در حال اجرای اجندای اقتصادی رییس جمهور است که به گفته او "سه پایه دارد - تجارت، مالیات و مقرراتزدایی". او افزود: "و میدانید چیزی که اکنون روی دست است، مقرراتزدایی است".
ترمپ قصد دارد در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس، ابتکار عمل جدیدی در سیاست ایالات متحده اعلام کند تا سهولت داشتن مسکن برای شهروندان امریکا، در حد توان یا مقرون به صرفه گردد.
قصر سفید تایید کرد که رییس جمهور ترمپ در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مورد این ابتکار عمل صحبت خواهد کرد.
دیویس اینگل، یک سخنگوی قصر سفید، در یک ایمیل به صدای امریکا گفت: "رییسجمهور ترمپ متعهد شده است تا مقرون به صرفه بودن مسکن را برای امریکاییهایی که هنوز از فاجعه اقتصادی جو بایدن متزلزل است، بهبود بخشد و حکومت متعهد است که هر ابزار ممکن را برای تسهیل این اصل به مردم امریکا بررسی کند".
اینگل گفت: "رییسجمهور ترمپ بهزودی از ابتکارات سیاسی جدیدی رونمایی خواهد کرد که رویای امریکاییها برای مالکیت خانه را احیا خواهد کرد."
مجمع جهانی اقتصاد، سازمان بینالمللی است که رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را برای بحث در مورد وضعیت امور جهانی از جمله اقتصاد، تکنالوژی و مسایل جیوپولیتیکی گرد هم میآورد.
