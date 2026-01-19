دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که به دلیل اهمیت استراتیژیک گرینلند برای امنیت ملی امریکا، بر هشت کشور اروپایی که با تصاحب گریلنند توسط ایالات متحده مخالفت می‌کنند، تعرفه‌های ۱۰ درصدی وضع خواهد کرد.

کا‌یر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، گفته است که هرچند جنگ تجارتی به سود هیچ کسی نیست، اما وی با متحدان خود برای "باز نگه داشتن باب گفتگو" همکاری خواهد کرد.

ترمپ روز شنبه در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل اعلام کرد که از اول فبروری، به دلیل مخالفت هشت کشور – دنمارک -قدرت حاکم بر گریلنند، ناروی، سویدن، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هالند و فنلند - با کنترول ایالات متحده بر جزیره قطب شمال، تعرفه‌های ۱۰ درصدی وضع خواهد کرد. او گفت که اگر توافقی برای "خریداری کامل و جامع گرینلند" حاصل نشود، این تعرفه‌ها در ماه جون به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

رییس جمهور ترمپ اواخر روز یکشنبه دوباره در پستی نوشت که "ناتو ۲۰ سال است که به دنمارک می‌گوید که 'شما باید تهدید روسیه را از گرینلند دور کنید.' متاسفانه، دنمارک نتوانسته است کاری در این مورد انجام دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده است و این کار انجام خواهد شد!!!"

استارمر روز دوشنبه گفت که بریتانیا از "حق اساسی" گرینلند و دنمارک برای تصمیم‌گیری در مورد آیندۀ این جزیرۀ قطب شمال حمایت می‌کند. او همچنین گفت که رابطۀ بریتانیا و ایالات متحده حیاتی است و بر عزمش برای حفظ این رابطۀ "قوی، سازنده و متمرکز بر نتایج" تاکید کرد.

سفیران اتحادیۀ اروپا روز یکشنبه در بروکسل گردهم آمده و جلسۀ اضطراری برگزار کردند تا در مورد پاسخ جمعی شان در خصوص گرینلند تصمیم بگیرند. همزمان با این در نوک، پایتخت گرینلند، اعتراضی علیه هرگونه الحاق احتمالی این جزیره به ایالات متحده برگزار شد.

ترمپ روز جمعه در قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده به بزرگترین و غنی‌ترین جزیرۀ جهان که خودگردان است، برای سیستم دفاع راکتی "گنبد طلایی" امریکا نیاز دارد، او در عین حال استدلال کرد که روسیه و چین ممکن است برای تصرف این جزیره تلاش کنند.

قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات هفتۀ گذشته در واشنگتن که در آن جی دی ونس، معاون رییس جمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، میزبان مقامات دنمارکی و گرینلندی بودند، "مذاکرات تخنیکی در مورد تصاحب گرینلند" بوده است.

پس از این دیدار، لارس لوکه رسموسن، وزیر خارجۀ دنمارک، و ویویان موتزفلد، وزیر خارجۀ گرینلند، به خبرنگاران گفتند که اختلافاتی بین دو طرف وجود دارد و مذاکرات با ایالات متحده، با وجود "اختلاف نظر اساسی" در مورد آیندۀگرینلند ادامه خواهد یافت.