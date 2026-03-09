با گذشت ۱۲ روز از جنگ میان نیروهای حکومت طالبان در افغانستان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، تقاضاهای بین‌المللی از دو طرف درگیر برای خویشتنداری تا کنون هیچ نتیجه نداشته و حملات طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد چندین ولایت مرزی افغانستان کماکان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد، باشندگان محلی در شهرک تورخم در ولایت ننگرهار می‌گویند که در یک حملۀ نظامیان پاکستانی بر بازار این شهرک کم از کم ۴۵۰ دکان آتش گرفته و صدهاهزار افغانی به دکانداران صدمه وارد شده است.

خبرگزاری پژواک در افغانستان روز یکشنبه هشتم مارچ ویدیویی از این رویداد را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده و با شماری از دوکانداران متضرر صحبت کرده است. در اکثر این دوکان‌ها پرزه‌جات موتر فروخته می‌شود.

مقام‌های حکومت طالبان و پاکستان ادعا دارند که تلفات سنگین را بر جانب مقابل وارد کرده‌اند، هرچند به دلیل دسترسی محدود رسانه‌های آزاد به خطوط مقدم جنگ، تایید مستقلانۀ این ادعاها دشوار است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، ناوقت یکشنبه (هشتم مارچ) در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که از آغاز جنگ تا کنون نظامیان پاکستانی ۶۴ ساحه را در سرتاسر افغانستان آماج حملات قرار داده اند که در این حملات، طالبان ۵۸۳ کشته و بیش از ۷۹۵ زخمی داشته اند.

تارر ادعا کرده است که ۲۴۲ پوستۀ طالبان در حملات پاکستان تخریب شده و ۳۸ پوستۀ آنان به تصرف نیروهای پاکستانی در آمده است. افزون بر این، به ادعای تارر ۲۱۳ تانک، واسطۀ زرهی و دستگاه پرتاب توپ و راکت نیروهای طالبان از بین برده شده است.

حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش آمار جدیدی را نشر نکرده است، اما سخنگوی وزارت دفاع این گروه روز جمعه ادعا کرده بود که که از آغاز جنک تا آن روز ۳۲۷ نظامی پاکستانی کشته و بیش از ۳۵۰ نظامی آن کشور زخمی شده اند.

سازمان ملل متحد گفته است که از شب ۲۶ فبروری تا پنجم مارچ ۲۰۲۶ کشته شدن ۵۶ نفر و زخمی شدن ۱۲۹غیرنظامی افغان را "در اثر آتش‌باری‌های مستقیم و حملات هوایی" تایید و ثبت کرده است.

تام فلیچر، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشردوستانه، با اشاره به تلفات غیرنظامیان و بیجاشدن بیش از ۱۶هزار خانوادۀ افغان از ساحات جنگزده، گفته است که انسداد گذرگاه‌های مرزی سبب شده است که ۱۶۰ کانتینر حامل کمک‌های بشردوستانه گیر مانده و رساندن کمک به نیازمندان دشوارتر شود.

در همین حال، امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان، به تازگی در یک ضیافت افطار به سفیران خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در افغانستان گفت که پاکستان "آتش‌بس را نقض" کرده و به جای مذاکره به جنگ رو آورده است.

متقی جنگ روان را "جنگ تحمیل شده" بر افغانستان خواند و حملات طالبان را بر نظامیان پاکستانی اقدام "دفاعی" عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که وضعیت پیش آمده از ورای گفتگو حل و فصل شود.

نظامیان پاکستانی در آخرین ساعات شامگاه ۲۱ فبروری و بامداد ۲۲ فبروری، بر شماری از ولسوالی‌های مرزی افغانستان در ولایت‌های ننگرهار، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام دادند که به گزارش سازمان ملل متحد در این حملات غیرنظامیان افغان، به شمول زنان و کودکان، کشته شدند.

در واکنش، حکومت طالبان ۲۷ فبروری، از انجام حملات انتقامجویانه بر پوسته‌های مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند خبر دادند و نظامیان پاکستانی نیز از آن زمان تا کنون حملات هوایی را در سرتاسر افغانستان انجام داده اند.

پاکستان مدعی است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می‌ دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی می‌شود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.