با گذشت هشت روز از آغاز جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان که هیچ نشانۀ ختم آن در چشم انداز نیست، دو طرف ادعای انجام حملات هوایی و وارد کردن تلفات سنگین را بر یک دیگر کرده اند.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه (چهارم فبروری) در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که از آغاز جنگ تا کنون نظامیان پاکستانی ۵۶ ساحه را در سرتاسر افغانستان آماج حملات قرار داده اند که در این حملات طالبان ۴۸۱ کشته و حدود ۷۰۰ زخمی داشته اند.

تارر ادعا کرده است که ۲۲۶ پوستۀ طالبان در حملات پاکستان تخریب شده و ۳۵ پوستۀ آنان به تصرف نیروهای پاکستانی در آمده است. افزون بر این، به ادعای تارر ۱۹۸ تانک، واسطۀ زرهی و دستگاه پرتاب توپ و راکت نیروهای طالبان از بین برده شده است.

از سوی دیگر، وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که این گروه یک حمله را توسط طیارۀ بی‌پیلوت بر یک مرکز نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده است. جزییات بیشتر در این مورد ارایه نشده است.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان روز چهارشنبه در شبکۀ ایکس نگاشته است که طالبان "هفت پوستۀ رژیم نظامی پاکستان" را تصرف کرده و "ده‌ها" نظامی پاکستانی را کشته یا زخمی کرده اند. خوارزمی ادعا کرده است که طالبان مقادیری اسلحه و تجهیزات نظامیان پاکستانی را "به غنیمت" گرفته اند.

مقام‌های طالبان همچنین ادعا کرده اند که در یک رویداد دیگر، یک طیارۀ بی‌پیلوت نظامیان پاکستانی را در ساحۀ آبچکان ولایت لوگر منهدم کرده اند.

در کابل و برخی ساحات دیگر افغانستان، شاهدان عینی از بمباردمان طیاره‌های بم افگن‌ پاکستانی خبر داده اند.

از آنجاییکه پوشش خبری جنگ میان طالبان و پاکستان در خطوط مقدم نبرد برای خبرنگاران دشوار است، ادعاهای دو طرف را نمی‌توان مستقلانه تایید کرد.

نظامیان پاکستانی در آخرین ساعات شامگاه دوم حوت و بامداد سوم حوت، بر شماری از ولسوالی‌های مرزی افغانستان در ولایت‌های ننگرهار، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام دادند که به گزارش سازمان ملل متحد در این حملات کم از کم ۱۳ غیرنظامی افغان، به شمول زنان و کودکان کشته شدند.

در واکنش، حکومت طالبان هشت روز پیش، از انجام حملات انتقامجویانه بر پوسته‌های مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند خبر دادند و نظامیان پاکستانی نیز از آن زمان تا کنون حملات هوایی را در سرتاسر افغانستان انجام داده اند.

پاکستانی مدعی است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می‌دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی می‌شود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.

سازمان ملل متحد گزارش داده است که در این جنگ تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی به غیرنظامیان و تاسیسات ملکی در افغانستان وارد شده است. این سازمان چند روز پیش گزارش داد که از شامگاه ۲۶ فبروری تا دوم مارچ کم از کم کشته شدن ۴۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰۴ غیرنظامی دیگر افغان را ثبت کرده است.

ستیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، ناوقت سه شنبه به خبرنگاران گفت که در جنگ روان میان حکومت طالبان و پاکستان کم و بیش ۶۶۰۰۰ غیرنظامی افغان بیجا شده اند. سازمان ملل متحد از وارد شدن تلفات بر غیرنظامیان در این جنگ ابراز ناخرسندی عمیق کرده است.