ملل متحد: جنگ میان افغانستان و پاکستان سبب کشته شدن ۵۶ نفر و بیجاشدن ۱۱۵هزار غیرنظامی افغان شده است

سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از بیجاشدن ده‌ها هزار غیرنظامی افغان در اثر درگیری‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و نظامیان پاکستانی، از افزایش تلفات غیرنظامیان افغان خبر داده است.

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش داده است که از شب ۲۶ فبروری تا پنجم مارچ ۲۰۲۶ کشته شدن ۵۶ نفر و زخمی شدن ۱۲۹غیرنظامی افغان را "در اثر آتش‌باری‌های مستقیم و حملات هوایی" تایید و ثبت کرده است.

یوناما ضمن تایید اینکه ۵۵درصد قربانیان، زنان و کودکان اند، از طرف‌های درگیر خواسته است که بر اساس مکلفیت‌های شان به قوانین بین‌المللی، از جان غیرنظامیان حفاظت کنند.

از سوی دیگر، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است: "به دلیل درگیری‌های فعال در امتداد مرز، وضعیت در افغانستان و پاکستان متشنج است، بیجاشدن مردم در هر دو کشور گزارش شده است، حدود ۱۱۵هزار نفر در افغانستان و نزدیک به ۳۰۰۰ نفر دیگر در پاکستان بیجا شده اند."

این نهاد سازمان ملل متحد تاکید کرده است که به غیرنظامیانی که برای نجات جان شان در جستجوی یافتن مکان امن یا هم خواستار عبور از مرز اند، گذرگاه امن فراهم شود.

در همین حال، ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اردوی پاکستان و حکومت طالبان خواسته است تا جنگ را "فوراً" متوقف کنند. او ضمن ترغیب طرف‌های درگیر به انجام "تحقیقات فوری، فراگیر و مستقل" در مورد تخطی‌های حقوق بشر در این جنگ و نشر آن، خواستار مسوول قرار دادن عاملان آن، بر اساس معیارهای بین‌المللی، شده است.

با گذشت نه روز از آغاز جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان که هیچ نشانۀ ختم آن در چشم انداز نیست، دو طرف ادعای انجام حملات هوایی و وارد کردن تلفات سنگین را بر یک دیگر کرده اند.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان روز جمعه (ششم مارچ) در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که از آغاز جنگ تا کنون نظامیان پاکستانی ۶۲ ساحه را در سرتاسر افغانستان آماج حملات قرار داده اند که در این حملات طالبان ۵۲۷ کشته و بیش از ۷۵۵ زخمی داشته اند.

تارر ادعا کرده است که ۲۳۷ پوستۀ طالبان در حملات پاکستان تخریب شده و ۳۸ پوستۀ آنان به تصرف نیروهای پاکستانی در آمده است. افزون بر این، به ادعای تارر ۲۰۵ تانک، واسطۀ زرهی و دستگاه پرتاب توپ و راکت نیروهای طالبان از بین برده شده است.

اما وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که از آغاز جنک تا کنون ۳۲۷ نظامی پاکستانی کشته و بیش از ۳۵۰ نظامی آن کشور زخمی شده اند.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان روز جمعه با نشر پیام ویدیویی در شبکۀ ایکس گفت که در طول جنگ طالبان توانسته اند ۶۴ پوسته و هفت قرارگاه نظامیان پاکستانی را تخریب یا تصرف کنند.

خوارزمی گفته است که شب گذشته در ۲۸ نقطه در امتداد خط دیورند در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و پکتیکا حملات طالبان بر پوسته‌های نظامیان پاکستانی ادامه داشت.

از آنجاییکه پوشش خبری جنگ میان طالبان و پاکستان در خطوط مقدم نبرد برای خبرنگاران دشوار است، ادعاهای دو طرف را نمی‌توان مستقلانه تایید کرد.

ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، تجمعات اعتراضی مردم را در چندین ولایت افغانستان، به شمول شهر کابل، نشان می‌دهد که در شماری آن مردم پرچم‌های طالبان را در دست داشته و بر ضد حملات پاکستان بر افغانستان شعار سر می‌دهند.

نظامیان پاکستانی در آخرین ساعات شامگاه دوم حوت و بامداد سوم حوت، بر شماری از ولسوالی‌های مرزی افغانستان در ولایت‌های ننگرهار، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام دادند که به گزارش سازمان ملل متحد در این حملات غیرنظامیان افغان، به شمول زنان و کودکان کشته شدند.

در واکنش، حکومت طالبان هشت روز پیش، از انجام حملات انتقامجویانه بر پوسته‌های مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند خبر دادند و نظامیان پاکستانی نیز از آن زمان تا کنون حملات هوایی را در سرتاسر افغانستان انجام داده اند.

پاکستان مدعی است که آن مراکز تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) را در ساحات مرزی افغانستان آماج حملات قرار می‌ دهند که از آنجا حملات بر ضد پاکستان طراحی و عملی می‌شود، هرچند حکومت طالبان در افغانستان همواره مدعی است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.