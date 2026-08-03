شبکه برق سراسری کیوبا اواخر روز یکشنبه به وقت محلی بار دیگر از کار افتاد و میلیونها نفر را در سراسر این کشور در تاریکی فرو برد. این چهارمین خاموشی سراسری برق از آغاز ماه جولای است و در حالی رخ میدهد که بحران انرژی کیوبا در پی کمبود سوخت و فرسودگی زیرساختها تشدید شده است.
شرکت دولتی "یونیون الکتریکا د کیوبا"، مسوول توزیع برق این کشور، با نشر پیامهایی در شبکههای اجتماعی ایکس و فیسبوک اعلام کرد که شبکه ملی برق از کار افتاده است. این شرکت درباره علت این رویداد یا زمان احتمالی وصل دوباره برق جزییات بیشتری ارایه نکرد.
کیوبا با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر، در ماه جولای نیز سه خاموشی سراسری را برق تجربه کرده بود. کارشناسان کمبود سوخت و فرسودگی زیرساختهای تولید و انتقال برق را از عوامل اصلی تکرار این خاموشیها میدانند.
فشار بر شبکه برق کیوبا پس از اعمال محاصره نفتی از سوی دولت دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، افزایش یافته است. این اقدام پس از برکناری نیکلاس مادورو، رییس جمهور پیشین ونزویلا، از سوی واشنگتن در سوم جنوری انجام شد و کیوبا را از یکی از مهمترین منابع تامین نفت محروم کرد.
ونزویلا سالها بزرگترین تامینکننده نفت کیوبا بود. واردات نفت از مکسیکو نیز در پی افزایش فشارهای امریکا متوقف شده است. کاهش شدید واردات سوخت، توانایی دولت کیوبا برای تولید برق مورد نیاز کشور را بهشدت محدود کرده است.
دولت کیوبا در ماههای اخیر برای مقابله با بحران، اقداماتی را برای اصلاح بخش انرژی آغاز کرده است. از جمله، مقامات برای نخستین بار به یک طرح واردات سوخت با مشارکت سرمایهگذاران خارجی مجوز دادهاند، و همچنین نزدیک به ۲۰۰ شرکت کیوبایی اجازه یافتهاند در توزیع عمده سوخت مشارکت کنند.
با وجود این اقدامات، کمبود دوامدار سوخت و فرسودگی زیرساختهای انرژی همچنان فشار سنگینی بر شبکه برق کیوبا وارد میکند. خاموشیهای مکرر، زندگی روزمره شهروندان و فعالیت مراکز صحی، صنایع و کسبوکارها را با اختلال جدی روبهرو کرده و نگرانیها درباره ثبات شبکه برق این کشور را افزایش داده است.
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