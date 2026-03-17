رییس جمهور ترمپ: باور دارم افتخار تصرف کیوبا نصیب من خواهد شد

دونالد ترمپ، رییس ‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۶ مارچ احتمال "تصرف کیوبا" توسط آمریکا را مطرح کرد. او در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید گفت که باور دارد "افتخار گرفتن کیوبا" نصیب او خواهد شد.

آقای ترمپ افزود: " چه آن را آزاد کنم، چه تصرفش کنم، فکر می‌ کنم می‌توانم هر کاری که بخواهم با آن انجام دهم."

رییس جمهور ترمپ کیوبا را " در حال حاضر کشوری بسیار ضعیف " توصیف کرد.

این اظهارات آقای ترمپ در حالی مطرح شد که کیوبا با بی برقی ګسترده روبه ‌رو شده است.

رییس‌ جمهور کیوبا، میگل دیاز-کانل، قطع شدن برق را به "محاصره انرژی از سوی امریکا" نسبت داده است.

کیوبا پیش از این بخش زیادی از نفت مورد نیاز خود را از ونزویلا دریافت می ‌کرد، اما ایالات متحده پس از عملیات نظامی در ماه جنوری که منجر به برکناری نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور ونزویلا شد، انتقال نفت را متوقف کرد.

آقای ترمپ همچنین به گفتگوها میان مقام های امریکایی و کیوبایی اشاره کرد و گفت: "آن‌ها با ما در حال صحبت استند"، اما جزییات بیشتری ارائه نکرد.

کیوبا، کشور کمونیستی، در حدود ۱۴۵ کیلومتری ایالت فلوریدا موقعیت دارد.