وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که طالبان مسوول ایجاد یکی از سرکوب‌گرانه ترین اوضاع برای زنان و دختران در جهان است و این عملکردهای "وحشیانۀ" آنان را محکوم می‌کند.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای امریکا در مورد واکنش این وزارت به مناسبت هشتم مارچ، روز بین‌المللی زن، به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان، بر حمایت امریکا از زنان افغان تعهد کرده است.

این سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در ایمیلی نگاشته است: "وزارت خارجۀ ایالات متحده از آموزش زنان و دختران در کشورهای سوم حمایت می‌کند، به شمول اعطای بورسیۀ تحصیلی زنان و حمایت از موفقیت دانشجویان در برنامه‌های آموزشی عالی افغانستان."

ایالات متحده در حالی حمایت خود را از حقوق زنان افغان ابراز کرده است که طالبان در بیش از چهارونیم سال گذشته که بر افغانستان حاکم شده اند، محدودیت‌های فراوان و دست و پاگیری را بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده و آنان از آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم، کار، مشارکت سیاسی و اکثر فعالیت‌های مدنی و اجتماعی منع کرده اند.

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز بین‌المللی زن با نشر بیانیه‌ای گفته است که زنان در افغانستان، چهار برابر کمتر از مردان به میکانیزم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند که آنان را از دسترسی به "مجراهای مصوون برای احقاق حقوق شان و حفاظت و رویایی آنان با موارد سواستفاده‌ها محروم می‌کند."

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، هشدار داده است که قطع دسترسی زنان افغان برای یافتن مصوونیت، سبب کاهش اعتماد آنان به نهادها شده و افراد بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند. او گفت: "دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادین برای تامین مصوونیت و کرامت زنان است."

یوناما گفته است که دسترسی محدود زنان افغان به عدالت سبب می‌شود که آنان برای حل دعوای شان به میکانیزم‌های غیررسمی چون "جرگه‌ها و شوراهای محلی" رجوع کنند، میکانیزم‌هایی که به گفتۀ یوناما بزرگان محل عضویت آن را داشته و کمتر از جانب زنان نمایندگی می‌شود که بیشتر از پیش توانمندی زنان را برای حل دعوای شان سلب می‌کند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، نیز به مناسبت روز بین‌المللی زن خواستار "عدالت، برابری و حمایت" برای زنان و دختران در افغانستان شده است.

بنیت با اشاره به "سیستم تبعیض، طرد و جداسازی جنسیتی" که به گفتۀ وی طالبان آن را به هدف سلطه بر زنان و دختران نهادینه کرده و "مانند آن در هیچ جای جهان وجود ندارد" از پیامدهای "فوری و ویرانگر" این وضعیت هشدار است. او گفته است که "بدون بهبود قابل‌ سنجش" در وضعیت زنان در افغانستان، جهان نباید با طالبان تعامل کند.

با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق بشری همه مردم، به شمول زنان و دختران افغان، با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در "چارچوب شریعت اسلام تامین شده است".

شعار جهانی برای روز بین‌المللی زن در سال ۲۰۲۶ میلادی "حق، عدالت، و عمل برای تمام زنان و دختران" است که خواهان رفع تمام محدودیت‌ها در زمینۀ دسترسی برابر زنان به عدالت است.