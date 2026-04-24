پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، می‌گوید که بررسی چگونگی روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، به ویژه کشته شدن ۱۳ نظامی امریکایی در این عملیات، در جریان چند ماه گذشته انجام شده است.

هگسیت روز جمعه ۲۴ اپریل در یک کنفرانس خبری در پنتاگون، یکبار دیگر خروج نظامیان امریکایی از افغانستان را "فاجعه‌بار" خواند.

هگسیت گفت: "در زمرۀ تلاش‌های کانگرس نوعی گزارش کتبی وجود داشته است، اما هرگز بررسی عمیقی انجام نشده است که در آن همه موضوعات را گرد هم آوریم تا در مورد آنچه اتفاق افتاده و اینکه چرا اتفاق افتاده، صحبت شود. این بررسی اواخر تابستان امسال نشر خواهد شد و فکر می‌کنم که احتمالاً جامع‌ترین بررسی است که این وزارتخانه تاکنون در مورد یک سری از رویدادها انجام داده است."

به تاریخ ۲۶ اگست ۲۰۲۱ و در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان، در حملۀ انتحاری مهاجم داعش، افزون بر کشته شدن ۱۳ نظامی امریکایی، بیش از ۱۷۰غیرنظامی افغان کشته شدند.

وزیر جنگ ایالات متحده بار دیگر بار ملامت روند خروج پر هرج و مرج نظامیان امریکایی از افغانستان را به دوش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده انداخت و بدون اشارۀ مشخص حملۀ روسیه بر اوکراین و حملۀ حماس بر اسراییل گفت که جهان شاهد این "فاجعه" بود و بر اساس آن تصامیمی را اتخاذ کردند.

او گفت: "ولادیمیر پوتین تصمیم گرفت، حماس تصمیم گرفت و دیدند که امریکا کاری در مورد آن انجام نخواهد داد. آنان بر کشتی‌ها شلیک کردند، آنان تصمیم گرفتند، زیرا جو بایدن و حکومت وی سست و ضعیف به نظر رسید و خروج از افغانستان بخشی از آنچه بود که جهان دید مردم در حالی که ما فرار می‌کردیم، به طیاره‌های مان خود را چسپانده بودند."

شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ ایالات متحده ریاست هیات ویژۀ بررسی خروج امریکا از افغانستان را به عهده دارد.