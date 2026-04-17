هیات ویژهٔ بازنگری روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان روز جمعه ۱۷ اپریل با نشر بیانیهای گفت که مرحله اصلی مصاحبههای خود با مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی امریکایی را به پایان رسانده است.
این هیات به دستور رییس جمهور دونالد ترمپ، و توسط پیت هگسیت، وزیر جنگ این کشور تشکیل شده، تا جامعترین بازبینی پس از عملیات نظامی را در تاریخ معاصر ایالات متحده انجام دهد.
شان پارنل، رییس این هیات در بیانیهٔ گفت که چهرههای کلیدی دخیل در برنامهریزی و اجرای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان را مصاحبه کرده اند.
به گفتهٔ پارنل علاوه بر این مصاحبهها، هیات، بیش از نه میلیون سند را که از چندین نهاد و تلاشهای پیشین وزارت جنگ به دست آمده، بررسی کرده است.
نیروهای امریکایی در ماه اگست سال ۲۰۲۱ از افغانستان، بیرون شدند. رییس جمهور دونالد ترمپ و نمایندگان جمهوریخواه در کانگرس ایالات متحده، همواره روند خروج قوای خارجی را از افغانستان "پرهرج و مرج" و "فاجعه بار" عنوان کرده اند.
ترمپ همچنین ضمن انتقاد از چگونگی روند خروج از افغانستان، با اشاره به وزیر جنگ امریکا گفته بود که "به این مرد نمیگویم که چه کند، اما میگویم که اگر من به جایش میبودم، هریک از کسانی را که در این روند دخیل بودند، منفک میکردم."
پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در پیوند به این اظهارات ترمپ گفت که هر یک از ابعاد آنچه در جریان خروج از افغانستان اتفاق افتاد، به گونۀ کامل بررسی و حسابدهی خواهد شد.
پارنل گفت که این جامعترین، شفافترین و صادقانهترین گزارشی خواهد بود که مردم امریکا از آنچه در اگست ۲۰۲۱ رخ داد دریافت خواهند کرد.
او افزود که هدف این بررسی شناسایی ناکامیها در پروسهٔ تصمیمگیری است تا از تکرار این فاجعه توسط ایالات متحده در آینده جلوگیری کنیم.
او در مورد نتایج نهایی این بازرسی گفت که آنها در حال انسجام اسناد، بررسی متقابل بازبینیهای قبلی و آمادهسازی یافتهها و توصیههای خود هستند و گزارش نهایی در ماههای آینده به وزیر جنگ و مردم امریکا ارایه خواهد شد.
