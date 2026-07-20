افزایش آمار مرگ و میر ناشی از ایبولا در کانگو

وزارت صحت عامهٔ جمهوری دموکراتیک کانگو روز دوشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان شیوع بیماری ایبولا در این کشور به کم از کم ۹۳۰ نفر رسیده است.

به گفتهٔ این وزارت تنها در ۲۴ ساعت، ۳۷ مورد مرگ ثبت شده که یکی از بلندترین آمار روزانه از زمان آغاز شیوع این بیماری به شمار می‌رود.

وزارت صحت عامۀ کانگو اعلام کرد که از زمان آغاز شیوع این بیماری در ماه می، ۲۳۴۴ مورد ابتلا به این ویروس تایید شده، حدود ۳۷۰ نفر بهبود یافته و ۷۲۴ نفر دیگر در قرنطین به سر می‌برند.

شمار قربانیان در حالی افزایش یافته است که نگرانی‌های امنیتی، روند مقابله با این بیماری را با محدودیت روبه‌رو کرده است.

مقامات کانگو می‌گویند که از زمان اعلام شیوع بیماری در اواسط ماه می، کم از‌کم ۱۲ حمله علیه مراکز درمانی و تیم‌های صحی ثبت شده است؛ حملاتی که عمدتاً ناشی از تردیدها، شایعات و بی‌اعتمادی مردم بوده است.

شیوع ایبولا که در ۱۵ ماه می در شرق کانگو اعلام شد، سریع‌ترین شیوع این بیماری در تاریخ به شمار می‌رود. نوع بندیبوگیو این ویروس که عامل این شیوع است، نسبت به سایر گونه‌های ویروس ایبولا کمتر شایع است و تاکنون هیچ واکسین یا درمان تاییدشده‌ای برای آن وجود ندارد.

سازمان جهانی صحت هفتهٔ گذشته هشدار داد که ۸۰ درصد موارد جدید ابتلا از زنجیره‌های انتقال ناشناخته منشا می‌گیرند؛ موضوعی که نشان می‌دهد شیوع بیماری با سرعتی بیشتر از توانایی مقام‌های صحی برای ردیابی آن در حال گسترش است.

اما وزارت صحت عامهٔ کانگو می‌گوید که اقدامات مقابله‌ای نیز توسعه یافته‌اند. این وزارت گفت: "ظرفیت‌های مراقبت و حمایت از بیماران در حال تقویت است و طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند. "

از سوی دیگر، سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد هشدار داده است که انتقال اجساد قربانیان ایبولا میان مناطق مختلف جمهوری دموکراتیک کانگو، که اغلب برای برگزاری مراسم تدفین در زادگاه آنان انجام می‌شود، خطر گسترش بیشتر ویروس را افزایش می‌دهد.

ویروس ایبولا حتا پس از مرگ بیمار نیز بسیار ساری باقی می‌ماند. از همین رو، رعایت شیوه‌های ایمن تدفین، یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنترول این بیماری به شمار می‌رود.