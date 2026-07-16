آمار واقعات تایید شدۀ ایبولا در کانگو از ۲۰۰۰ گذشت

مقامات صحی کانگو می‌گویند که شمار مبتلایان تایید شدۀ ویروس ایبولا در این کشور از مرز دوهزار نفر فراتر رفته است.

وزارت صحت عامۀ کانگو اعلام کرد که از زمان آغاز شیوع این بیماری در ماه می، ۷۵۴ نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان باخته، ۳۶۶ نفر بهبود یافته و ۷۵۳ نفر دیگر در قرنطین به سر می‌برند.

این سریع‌ترین شیوع ثبت‌شدۀ ایبولا تاکنون به شمار می‌رود و سازمان جهانی صحت هشدار داده است که ادامه انتقال گسترده و شدید ویروس، خطر گسترش آن را به سطح منطقه افزایش می‌دهد.

سازمان داکتران بدون مرز روز چهارشنبه خواستار افزایش فوری اقدامات مقابله با این شیوع شد و اعلام کرد که باید در بخش‌های آزمایش، مراقبت از بیماران، حمایت از بهبودیافتگان و دفن مصوون اجساد، تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

در همین حال وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه بار دیگر اعلام کرد که محدودیت‌هایی را اعمال کرده که بر اساس آن، شهروندان ایالات متحده که طی ۲۱ روز گذشته در این کشور افریقایی حضور داشته‌اند، اجازۀورود به ایالات متحده از طریق پروازهای تجارتی را نخواهند داشت.

تریش نیوپورت، مدیر برنامه‌های اضطراری سازمان داکتران بدون مرز، در بیانیه‌ای گفت: "هر تاخیر، جان انسان‌ها را می‌گیرد. ما هنوز به‌جای آنکه یک گام جلوتر از شیوع باشیم، در حال تعقیب آن هستیم. "

این سازمان افزود که افزایش ظرفیت پاسخ‌دهی برای شناسایی و قرنطین هرچه سریع‌تر موارد ابتلا، ضروری است.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۷۵۰ بستر برای قرنطین و درمان در ۲۵ مرکز صحی در کانگو وجود دارد و قرار است ۱۰۰ بستر دیگر نیز در جریان همین هفته آمادۀ بهره‌برداری شود.

پاسخ بین‌المللی به این شیوع شامل همکاری مرکز کنترول و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده امریکا با مقام‌های صحی محلی و نهادهای بین‌المللی است. این همکاری‌ها بر ردیابی موارد ابتلا، جمع‌آوری نمونه‌ها و آگاهی‌دهی و تعامل با جوامع محلی متمرکز است.