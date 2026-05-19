مرگ و میر ناشی از ایبولا در کانگو به ۱۳۱ نفر رسید

مقامات جمهوری دموکراتیک کانگو روز سه شنبه ۱۹ می اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ مورد مرگ مشکوک دیگر ناشی از ایبولا در شرق این کشور ثبت شده که با این، تعداد قربانیان مرتبط با این شیوع در کانگو به ۱۳۱ نفر رسید.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت روز سه شنبه نگرانی عمیق خود را از گسترش این شیوع ابراز کرد. سازمان جهانی صحت روز یکشنبه شیوع تازه بیماری ایبولا در کانگو و یوگاندا را "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بین‌المللی" اعلام کرده بود.

مقامات صحی کانگو گفته اند که این کشور ۵۱۶ مورد مشکوک و ۳۳ مورد قطعی را ثبت کرده اند و دو مورد قطعی نیز در یوگاندا، کشور همسایه، گزارش شده است.

در همین حال مرکز کنترول و وقایه از امراض ایالات متحده تایید کرده است که یک شهروند امریکا که مشغول کار در کانگو بود به ایبولا مبتلا شده و همرا با شش امریکایی دیگر که در خطر بالای ابتلا قرار داشتند، برای درمان به آلمان منتقل می‌شوند.

مرکز کنترول و وقایه از امراض ایالات متحده اعلام کرده است که برای کاهش خطر گسترش ایبولا، ورود مسافران خارجی را که طی ۲۱ روز گذشته در جمهوری دموکراتیک کانگو، یوگاندا یا سودان جنوبی بوده‌اند، به استثنای موارد خاص، به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آورد.

ستیش پیلای، مدیر واکنش به ایبولا در مرکز کنترول و وقایهٔ امراض امریکا خطاب به مردم امریکا گفت: "خطر ابتلا در ایالات متحده بسیار کم است. مسافران در این منطقه باید از تماس با افراد بیمار خودداری کنند، علایم را فوراً گزارش دهند و از دستورالعمل‌های سفر ما پیروی کنند. "

سازمان جهانی صحتهشدار داده است که خطر گسترش بیماری به کشورهای همسایه بسیار بلند است، هرچند هنوز این بیماری معیارهای یک همه‌گیری جهانی را تکمیل نمی‌کند.

این شیوع ناشی از نوع "بوندی‌بوجیو" ویروس ایبولا است؛ گونه‌ای نادر که در مقایسه با نوع "زییر" ایبولا، واکسین یا درمان تاییدشده کمتری برای آن وجود دارد.

یک هیاتی از کارشناسان به رهبری سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه تشکیل جلسه خواهد داد تا در مورد وجود هرگونه واکسین برای کمک به مقابله با این شیوع بحث و گفتگو کند.