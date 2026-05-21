یک مقام ایتلاف جهانی واکسین روز پنجشنبه ۲۱ می گفت که موارد شناسایی‌شده در شیوع ایبولا تنها آغاز این شیوع بوده و اعداد واقعی بسیار بزرگتر از آن است و ممکن تهیهٔ واکسین مصوون و موثر در کوتاه مدت دشوار باشد.

جین هالتن، رییس ایتلاف آمادگی در برابر همه‌گیری‌ها، شیوع ایبولا را به کوه یخ تشبیه کرد و گفت هرچه به آن نزدیک‌تر شویم بزرگتر می‌شود.

او در یک کنفرانس خبری در ژینو گفت که جهان اکنون با صدها مورد ابتلا و صدها مورد مرگ روبرو است، اما حقیقت این است که ارقام واقعی بسیار بیشتر از این است.

در همین حال سازمان جهانی صحت نیز گفته است که تهیهٔ واکسین برای نوع "بوندی‌بوجیو" ایبولا تا ۹ ماه زمان لازم دارد.

داکتر واسی مورتی، مشاور سازمان جهانی صحت گفت که دو واکسین احتمالی "نامزد" برای این نوع ایبولا در حال توسعه هستند، اما هیچ‌کدام هنوز مراحل آزمایش کلینیکی را طی نکرده‌اند.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت گفت که تاکنون ۱۳۹ مورد مرگ مشکوک و ۶۰۰ مورد مشکوک ثبت شده اما افزود که با توجه به زمان لازم برای تشخیص ویروس، انتظار می‌رود این آمار افزایش یابد.

در همین حال مقامات ادارهٔ گمرکات و حفاظت مرزی ایالات متحده روز چهارشنبه گفتند که یک پروازخطوط هوایی فرانسه به مقصد دیترویت را پس از آن به کانادا تغییر مسیر دادند که متوجه شدند مسافری که به منطقه شیوع ایبولا در افریقا مرتبط بود "به اشتباه " سوار طیاره شده است.

یک سخنگوی این اداره گفت: "به دلیل محدودیت‌های ورودی که برای کاهش خطر ویروس ایبولا وضع شده است، این مسافر نباید سوار طیاره می‌شد. "

اما ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که مسافرانی که در سه هفتهٔ گذشته به کشورهای افریقایی، محل شیوع ایبولا، سفر کرده اند، سر از تاریخ ۲۱ ماه می باید از طریق میدان هوایی بین المللی واشنگتن دلس داخل امریکا شوند تا تحت بازرسی‌های دقیق‌تر صحی قرار گیرند.

مرکز کنترول و وقایه از امراض ایالات متحده اعلام کرده است که برای کاهش خطر گسترش ایبولا، ورود مسافران خارجی را که طی ۲۱ روز گذشته در جمهوری دموکراتیک کانگو، یوگاندا یا سودان جنوبی بوده‌اند، به استثنای موارد خاص، به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آورد. محدودیت‌ها شامل شهروندان امریکا، دارندگان کارت اقامت دایمی (گرین کارت) و اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده نمی‌شوند. "