ملل متحد از کشته و زخمی شدن ۱۴۶ غیرنظامی افغان در جنگ میان افغانستان و پاکستان خبر داد

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ضمن تقاضا برای توقف جنگ میان حکومت‌ طالبان در افغانستان و پاکستان، از افزایش تلفات غیرنظامیان و وخیم شدن بیشتر وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است.

یوناما گفته است که به مستندسازی تلفات غیرنظامیان افغان در این جنگ پرداخته و بر اساس آمار ابتدایی این نهاد، از شامگاه ۲۶ فبروری تا دوم مارچ کم از کم کشته شدن ۴۲ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۰۴ غیرنظامی دیگر افغان ثبت شده است. یوناما گفته است که این تلفات در ولایت‌های پکتیا، ننگرهار، کنر و خوست، ثبت شده و زنان و کودکان نیز شامل قربانیان اند.

یوناما گزارش داده است که کم و بیش ۱۶۴۰۰ خانوادۀ افغان از ساحات متاثر از درگیری‌ها در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، کنر و خوست از محلات اصلی شان بیجاشده اند.

یوناما روز سه شنبه سوم مارچ با نشر بیانیه‌ای از هر دو طرف درگیر خواست تا به تعهدات شان به قوانین بین‌المللی پابند مانده و از غیرنظامیان در جریان نبردها حفاظت کنند.

طالبان شامگاه پنجشنبه گذشته در پاسخ به حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، که به گزارش سازمان ملل متحد سبب تلفات غیرنظامیان افغان به شمول زنان و کودکان شد، حملات انتقامجویانه را بر نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند انجام دادند.

از آن زمان به بعد، نظامیان پاکستانی چندین ولایت افغانستان را آماج حملات هوایی قرار داده و درگیری میان دو طرف کماکان در امتداد خط دیورند ادامه دارد و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین را به جانب مقابل کرده اند.

ادعاهای پاکستان و طالبان

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان در شبکۀ ایکس نگاشته است که از آغاز این جنگ تا کنون ۴۶۳ عضو طالبان افغان کشته شده و بیش از ۶۶۵ جنگجوی دیگر طالب زخمی شده است. تارر همچنین ادعا کرده است که ۱۸۸ پوستۀ طالبان افغان را نابود کرده و ۳۱ پوستۀ دیگر آنان به تصرف نیروهای پاکستانی در آمده است.

این مقام پاکستانی ادعا کرده است که ۱۹۲ تانک، وسایط زرهی و توپخانۀ طالبان در حملات نظامیان پاکستانی از بین برده شده است. او تایید کرده است که ۵۶ محل در سرتاسر افغانستان آماج حملات هوایی نظامیان پاکستانی قرار گرفته است. او در مورد تلفات نظامیان پاکستانی یا هم از دست رفتن تاسیسات و تجهیزات آنان معلوماتی ارایه نکرد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان ادعا کرده است که از آغاز این جنگ تا کنون ۱۵۰ نظامی پاکستانی را کشته و ۲۰۰ نظامی دیگر را زخمی کرده است.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، در یک کنفرانس خبری در کابل، همچنان ادعا کرد که ۴۰ پوستۀ نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند به تصرف طالبان درآمده است.

سخنگوی وزارت طالبان تایید کرد که در حملات نظامیان پاکستانی، ۲۸ جنگجوی طالبان کشته و ۴۲ جنگجوی دیگر این گروه زخمی شده اند. او ادعا کرد که پنج طیارۀ بی‌سرنشین تهاجمی و کشفی پاکستان توسط طالبان منهدم شده است.