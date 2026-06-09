منابع دپلوماتیک اتحادیه اروپا می‌گویند که این اتحادیه قرار است روز چهارشنبه بستهٔ جدیدی از تحریم‌ها را علیه روسیه پیشنهاد کند. این بیست و یکمین بستهٔ تحریم‌ها از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

به گفتهٔ منابع این بستهٔ تحریم‌ها، شبکه‌های بانکی و رمزارزی روسیه را هدف قرار خواهد داد تا احتمال وقوع بحران بانکی و تمایل مسکو برای مذاکره بر سر یک توافق صلح را افزایش دهد.

انتظار می‌رود این بسته تا ۹۰ بانک را فهرست کند و مجموع بانک‌های تحریم‌شده را به بیش از ۱۰۰ برساند که بیش از ۵۰ در صد وام‌دهندگان بین‌المللی روسیه را شامل می‌شود.

این بانک‌ها تحت تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت مبادلات قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، کمیسیون اروپا پیشنهاد خواهد کرد که مبادلات با ۳۵ بانک و ۱۲ سکوی ارز دیجیتلی خارجی که روسیه را در دور زدن از محدویت‌های غربی کمک می‌کنند، ممنوع شود.

در همین حال ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفته است که اروپا نیاز دارد در مذاکرات صلح صدایی قوی و واقعی داشته باشد و در میان تصمیم‌گیرندگان باشد. زیلینسکی پیش از این پیشنهاد کرده بود تا اتحادیهٔ اروپا نیز مانند ایالات متحده سهم فعالی در مذاکرات صلح داشته باشد.

اما کرملین گفته است که تلاش‌های احتمالی میانجیگری اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح، در حال حاضر برای روسیه "غیرقابل قبول" است.

دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: "اولتر از همه، آغاز تلاش‌های میانجیگری با مطرح کردن شرایط معین به روسیه احتمالاً غیرمنطقی و نادرست است... اما نکته اصلی این است که، تا آنجا که ما می بینیم، اروپایی ها به مراتب بیشتر تمایل دارند تا روی ادامه جنگ تمرکز کنند تا روی مذاکرات صلح."

سخنگوی کرملین همچنان گفته است که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تماس تلیفونی بین دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه وجود ندارد، اما افزود که مذاکر کنندگان امریکایی با روسیه و اوکراین در تماس بوده اند.