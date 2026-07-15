اتحادیه اروپا و اوکراین توافقنامه مشارکت تازه‌ای را در بخش صنایع دفاعی با هدف گسترش تولید مشترک طیاره‌های بی‌سرنشین امضا کردند؛ توافقی که تجربه عملیاتی اوکراین در بیش از چهار سال جنگ با روسیه را با ظرفیت تولیدی اروپا پیوند می‌دهد.

اورزولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه (۱۵ جولای) در مراسم "روز دولت‌داری اوکراین" در کیف، این توافق را "توافق ویژه‌ای" توصیف کرد و گفت که این برنامه از تولید مشترک، سرمایه‌گذاری و گسترش ظرفیت‌های صنایع دفاعی حمایت خواهد کرد.

او گفت: "آنچه امروز امضا می‌کنیم، توافق طیاره‌های بی‌سرنشین خود ما است."

اگرچه اوکراین پیش از این نیز توافق‌های دوجانبه مشابهی را با کشورهای مختلف امضا کرده بود، از جمله سه توافق تازه که هفته گذشته توسط ولادمیر زیلینسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در نشست ناتو در انقره به امضا رسید و شمار این توافق‌ها را به ۹ مورد رساند، اما توافق روز چهارشنبه نخستین چارچوب همکاری است که کشورهای عضو و شرکت‌های سراسر اتحادیه اروپا را به گونه یک‌پارچه در بر می‌گیرد.

زیلینسکی نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که اوکراین در حال حاضر سالانه ۱۰ میلیون طیاره بی‌سرنشین تولید می‌کند و انتظار دارد با حمایت شرکای اروپایی خود، این میزان را دو برابر افزایش دهد.

او همچنین با اشاره به پیشرفت‌های کیف در توسعه توانایی‌های حملات دوربرد گفت که اوکراین، در چارچوب توافقی با حمایت ایالات متحده امریکا، به توانایی تولید راکت‌های پاتریوت نزدیک شده است.

هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها و حملات هوایی در اوکراین حکایت دارد. به گفته مقام‌های محلی، در پی حمله نیروهای روسیه به شهر سومی در شمال‌شرق این کشور، دست‌کم سه غیرنظامی کشته و چند نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اوله هریهوروف، والی سومی، روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در تلگرام اعلام کرد که نیروهای روسیه شش حمله با استفاده از بم‌های هدایت‌شونده هوایی انجام داده‌اند. به گفته وی، بر اساس اطلاعات اولیه، یکی از این بم‌ها در نزدیکی یک مرکز صحی فرود آمده و سایر حملات زیرساخت‌های شهری را هدف قرار داده‌اند.