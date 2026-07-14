در حالی که حملات روسیه به اوکراین ادامه دارد، اوکراین و شماری از متحدان غربی این کشور از تشکیل ایتلافی تازه برای تقویت دفاع هوایی اروپا و مقابله با تهدید راکت‌های بالستیک روسیه خبر داده‌اند.

بر اساس بیانیه مشترک رهبران ۱۰ کشور اروپایی، این ایتلاف که "ایتلاف یکپارچه ضد راکت بالستیک" نام دارد، روی ساخت مشترک یک سیستم تازه دفاع راکتی کار خواهد کرد. این سیستم قرار است در کنار تجهیزات موجود به کار گرفته شود و نسبت به سیستم امریکایی پاتریوت، هزینه کمتری داشته باشد.

رهبران دنمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، ناروی، اسپانیا، سویدن، اوکراین و بریتانیا در نشست پاریس اعلام کردند که حفاظت از اروپا به یک ساختار یکپارچه دفاع راکتی نیاز دارد؛ ساختاری که بر همکاری جمعی، انتقال تکنالوژی و مشارکت صنایع دفاعی استوار باشد.

این نشست در شرایطی برگزار شد که اوکراین در هفته‌های اخیر با افزایش حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه روبه‌رو بوده است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند ذخایر مهمات سیستم‌های دفاع هوایی این کشور به‌شدت کاهش یافته و توانایی کیف برای رهگیری راکت‌های بالستیک محدود شده است.

ولادمیر زیلنسکی، رییس جمهور اوکراین، پس از این نشست گفت که هرچه توانایی کشورش برای سرنگونی راکت‌های بالستیک روسیه بیشتر شود، احتمال کشاندن ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به میز مذاکره نیز افزایش خواهد یافت.

او همچنین از پیشرفت پروژه مشترکی با نام "فریا" خبر داد؛ طرحی که هدف آن ساخت یک سیستم دفاعی در برابر میزایل‌های بالستیک با حمایت کشورهای اروپایی است. زیلنسکی تاکید کرد که این سیستم قرار نیست جایگزین تجهیزات موجود شود، بلکه دفاع هوایی اوکراین و اروپا را تکمیل خواهد کرد.

یک مقام ریاست‌جمهوری فرانسه گفت شرکت‌کنندگان در نشست همچنین درباره تامین راکت‌های رهگیر بیشتر برای سیستم پاتریوت و تسریع استقرار سیستم فرانسوی‌ـ‌ایتالیایی "سمپ-تی" گفتگو کردند.

نمایندگان حدود ۱۲ شرکت دفاعی اروپایی، از جمله یوروسام، تالس، لیوناردو و ساب، در این نشست حضور داشتند.

رهبران حاضر در پاریس همچنین برگزاری تمرینات مشترک و تقویت همکاری‌های زمینی، هوایی، دریایی و آموزشی را بررسی کردند. به گفته مقام‌های فرانسوی، این تمرینات در خاک اوکراین برگزار نخواهد شد.

در بخش دیگری از گفتگوها، راه‌های کاهش درآمدهای نفتی روسیه، از جمله مقابله با شبکه کشتی‌هایی که مسکو برای دور زدن تحریم‌های نفتی از آن‌ها استفاده می‌کند، بررسی شد. اتحادیه اروپا قرار است به‌زودی بسته تحریمی تازه‌ای علیه روسیه تصویب کند.