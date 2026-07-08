دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه (۸جولای) گفت که امریکا به اوکراین مجوز تولید راکت‌های دفاع هوایی پاتریوت را اعطا خواهد کرد. او این موضوع را در دیدار با ولادیمیر زیلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در حاشیه نشست ناتو در انقره مطرح کرد.

ترمپ گفت: "ما حق تولید پاتریوت را به آنان خواهیم داد. به آنان نشان خواهیم داد که چگونه این کار را انجام دهند." او افزود: "به این ترتیب، دیگر نمی‌توانید شکایت کنید که ما به اندازه کافی (این راکت ها) در اختیارشان قرار نمی‌دهیم."

زیلنسکی از مدت‌ها پیش از واشنگتن خواستار دریافت "راکت‌های رهگیر " ساخت امریکا شده بود. این راکت ها تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای سرنگونی راکت‌های بالستیک روسیه به شمار می‌رود. او همچنین خواستار دریافت مجوز تولید این راکت ها در داخل اوکراین شده بود.

رییس‌جمهور امریکا گفت که تعدادی از سیستم راکت های پاتریوت را فوراً در اختیار اوکراین قرار خواهد داد و پیش‌بینی کرد که اوکراین بتواند خیلی زود تولید این سیستم را آغاز کند.

ترمپ گفت که هم روسیه و هم اوکراین خواهان پایان یافتن جنگی هستند که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، اما هر دو رهبر را طرف‌های دشوار برای مذاکره توصیف کرد.

او گفت: "ما به جنگ‌های زیادی پایان داده‌ایم و این همان جنگی بود که فکر می‌کردم شاید آسان‌ترین مورد باشد، اما ولادیمیر پوتین شخصیت دشواری است و این آقا (زیلنسکی)‌ هم شخصیت دشواری است." ترمپ این سخنان را در حالی بیان کرد که زیلنسکی در کنار او نشسته بود.

رییس‌جمهور امریکا از زیلنسکی تمجید کرد و گفت که او "کار شگفت‌انگیزی انجام داده است" و در جریان جنگ "بسیار موثر" عمل کرده است. او همچنین گفت که دو طرف "روابط خوبی" با یکدیگر ایجاد کرده‌اند.

ترمپ افزود که واشنگتن روی یک تضمین امنیتی برای اوکراین کار خواهد کرد؛ تضمینی که می‌تواند شامل بستن حریم هوایی اوکراین به عنوان یکی از ابزارهای تامین امنیت این کشور باشد.

او همچنین گفت که ایالات متحده ممکن است طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت اوکراین را خریداری کند و ظرفیت تولیدی کیف را "توانایی شگفت‌انگیز و بسیار مناسب" توصیف کرد.

ترمپ بار دیگر گفت که واشنگتن روی یک تضمین امنیتی برای اوکراین کار خواهد کرد و همچنین اعلام کرد که به اوکراین سفر خواهد کرد.

در پاسخ به این پرسش که آیا آماده افزایش فشار بر روسیه است، ترمپ گفت: "فشار زیادی بر رییس‌جمهور پوتین وجود دارد تا این موضوع را به پایان برساند."

زیلنسکی به ترمپ گفت که می‌خواهد درباره "برخی جزییات بسیار مهم" از جمله دفاع هوایی و مذاکرات صلح گفتگو کند.

او افزود: "مطمینم که شما هر کاری را برای متوقف کردن این جنگ انجام خواهید داد."

زیلنسکی همچنین گفت که از شرایط صلح مورد نظر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، آگاهی ندارد، زیرا این شرایط مدام تغییر می‌کنند. به گفته او، پوتین در میدان نبرد "ابتکار عمل را از دست می‌دهد".

چند ساعت پیش از این دیدار، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه در مناطق مختلف این کشور دست‌کم هفت کشته بر جا گذاشته است.

به گفته مقام‌ها، این قربانیان شامل یک نفر در کیف، یک مادر و دختر در منطقه میکولایف و دو نفر در منطقه خارکیف و دو نفر دیگر در منطقه خرسون بوده‌اند.