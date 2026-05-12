اتحادیۀ اروپا در نظر دارد تا مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان را برای بحث در مورد راه‌های اخراج برخی پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان، به بلجیم دعوت کند.

با آنکه غرب به شمول کشورهای اروپایی، حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است، این نخستین سفر و دیدار رسمی نمایندگان طالبان با مقام‌های اتحادیۀ اروپا خواهد بود.

سخنگوی اتحادیۀ اروپا گفته است که دیدار برنامه ریزی شدۀ نمایندگان طالبان و اتحادیۀ اروپا در بروکسل، در پاسخ به درخواست چندین کشور عضو اتحادیۀ اروپا ترتیب داده شده است. تا کنون هیچ تاریخی برای این دیدار مشخص نشده است.

با اینحال، به گفتۀ سخنگوی این اتحادیه، دیدار مقام‌های اتحادیۀ اروپایی با نمایندگان طالبان به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

پیش از این شماری از قانونگذاران اتحادیۀ اروپا در پیوند به اخراج افغان‌ها از اروپا به افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا با انتقاد تند از اخراج پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان، گفته است که این اقدام نه تنها یک "ناکامی بشردوستانه" بوده بلکه یک "اشتباه استراتیژیک" است.

نیومن که یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا است، با نشر پیامی در شبۀ ایکس نگاشته است که اخراج مردان جوان افغان از اروپا به افغانستان، آنان را وابسته به "شبکه‌ها و مدارس طالبان" خواهد کرد.

سخنگوی اتحادیۀ اروپا همچنان گفته است که مقام‌های این اتحادیه در جنوری سال روان به کابل سفر کرده بودند و به گفتۀ وی اکنون اتحادیه اروپا " در مورد یک جلسه احتمالی در سطح فنی در بروکسل با مقام‌های بالفعل در افغانستان برای پیگیری این بحث‌ها" کار می‌کند.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند. قوانین اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه اجازه می‌دهد تا برخی پناهجویان را که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند، به کشورهای شان برگردانده شوند.

از آنجاییکه هیچ گونه رابطۀ دپلوماتیک بین حکومت طالبان در افغانستان و اتحادیۀ اروپا وجود ندارد، اکنون اخراج پناهجویان افغان که مرتکب جرم و جنایت در اروپا شده اند، دشوار به نظر می‌رسد.

چندین کشور عضو اتحادیۀ اروپا در اکتوبر سال گذشته خواستار نوعی ترتیبات دپلوماتیک و سیاسی شدند تا زمینه برای برگشت دادن برخی افغان‌های مرتکب جرایم از اروپا به افغانستان تسهیل شود.