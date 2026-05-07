عضو پارلمان اروپا: اخراج افغان ها از اروپا طالبان را تقویت می کند

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا با انتقاد تند از اخراج پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان، گفته است که این اقدام نه تنها یک "ناکامی بشردوستانه" بوده بلکه یک "اشتباه استراتیژیک" است.

نیومن که یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا است، با نشر پیامی در حساب ایکس اش نگاشته است که اخراج مردان جوان افغان از اروپا به افغانستان، آنان را وابسته به "شبکه ها و مدارس طالبان" خواهد ساخت.

او گفت:"با اخراج مردم به بیچارگی، ما طالبان را تضعیف نمی کنیم. ما همان ساختار های را تقویت می کنیم که [طالبان] را در قدرت نگه داشته است."

این عضو پارلمان اروپا، در پیام اش فریدریک مرتس، صدر اعظم آلمان را خطاب قرار داده و به او گفته که هر مورد "بازگرداندن هماهنگ شده" پناهجویان افغان، به جای تضعیف طالبان، به این گروه قدرت بیشتر می دهد.

نیومن افزود: ""[بازگرداندان پناهجویان افغان] طالبان را در صحنه بین المللی عادی سازی می کند و مشروعیت می بخشد. در عین حال، [این اقدام] همان شبکه ها و ساختار های تندرو را تحکیم می کند که قدرت [طالبان] را در داخل افغانستان حفظ می کند."

تماس حکومت آلمان با گروه طالبان به خاطر هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان به افغانستان، انتقاد شماری از سیاسیون آلمانی را برانگیخته است و برخی از آنها، وزیر داخله آلمان را به "باز کردن دروازه" این کشور به روی طالبان متهم کرده اند.

اما الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان با دفاع از سیاست های مهاجرتی کشورش گفته است که او به اخراج مجرمان به افغانستان ادامه خواهد داد و این روند سریعتر می شود.

دوبرینت اضافه کرد: "ما در حال تهیه قانونی استیم که با هدف افزایش موثریت در بازگرداندن [پناهجویان] تدوین شده است تا اطمینان حاصل شود که می توانیم حجم بالایی از موارد بازگرداندن را در دراز مدت حفظ کنیم."

در یک انکشاف دیگر، بیاته ماینل رازنگر، وزیر خارجه اتریش امروز چند سند به شمول "توافقنامه مشارکت در بخش مهاجرت و جابجایی" را با اوزبیکستان امضا کرد.

رازنگر پیش از این به قزاقستان رفته بود و در ملاقات با مقامات ارشد این کشور روی موضوع افغانستان به شمول رسیدگی به "مهاجرت های غیر منظم" بحث کرد.

هر چند وزارت خارجه اتریش در پیام های که در مورد این سفر ها نشر کرده به گونه مشخص از موضوع اخراج پناهجویان افغان چیزی نگفته اما برخی رسانه ها گزارش داده اند که اتریش قصد دارد با امضای توافقنامه های جدید با اوزبیکستان و قزاقستان، زمینه بازگرداندن آنعهده پناهجویان افغان را فراهم کند که درخواست پناهندگی شان در اتریش رد شده است.

تلاش کشور های اروپایی برای اخراج پناهجویان افغان در حالی شدت گرفته که کمیته بین المللی نجات (آی آر سی) گفته است که اخراج پناهجویان افغان به افغانستان، کشوریکه به گفته آی آر سی نیم از جمعیت آن قادر به تهیه غذا برای خود نیست، یک سیاست مهاجرتی نبوده بلکه تصمیمی است که می تواند جان انسان ها را بگیرد.