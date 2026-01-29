کمک صد میلیون دالری برای تقویت زراعت و بهبود امنیت غذایی در افغانستان

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد و بانک انکشاف آسیایی ابتکاری به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر را برای تقویت امنیت غذایی و اعادۀ معیشت زراعتی برای بیش از یک میلیون افغان آسیبپذیر در سرتاسر افغانستان راه اندازی کرده است.
بر اساس خبرنامهای که در وبسایت ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد نشر شده است، مهاجران عودت کنندۀ افغان از ایران و پاکستان، اجتماعات میزبان مهاجران برگشتۀ افغان و خانوادههای که از زلزلهها و سیلابهای اخیر آسیب دیده اند، از این پروژه مستفید خواهند شد.
با توجه به اینکه زراعت و مالداری ستون اساسی اقتصاد روستانشینان افغانستان را تشکیل میدهد، به گفتۀ ادارۀ غذا و زراعت ملل متحد، آفات پیهم طبیعی سبب از بین رفتن حاصلات زراعتی، مواشی و زیربناهای آبیاری شده و برگشت گستردۀ مهاجران به این مشکل افزوده است.
سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ کم و بیش ۱۷.۴ میلیون نفر با عدم مصوونیت حاد غذایی در افغانستان روبرو بوده و ۳.۷ میلیون کودک زیر سن پنجسال و ۱.۲ میلیون زن باردار و شیرده دچار سوتغذیه اند.
ادارۀ غذا و زراعت ملل متحد گفته است که در ابتکار جدید، توجه خاص به آسیبپذیرترین اجتماعات، به ویژه به زنانی که سرپرست خانوادههای شان اند و نیز به ولایتهایی که بیشترین آسیبهای اقلیمی چون خشکسالی و سیلاب را تجربه کرده اند، معطوف خواهد شد.
در خبرنامه آمده است که بانک انکشاف آسیایی از سال ۲۰۲۲ تا کنون حدود ۲۶۵میلیون دالر را از طریق ادارۀ غذا و زراعت ملل متحد برای تقویت محصولات زراعتی و مقابله با عدم مصوونیت حاد غذایی در افغانستان کمک کرده است.
چند روز پیش، ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته بود که در سال ۲۰۲۶ در نظر است تا به ۶.۷ میلیون نفر در افغانستان حمایت در زمینۀ زراعت فراهم شود تا به گفتۀ این نهاد بنیادی برای بهبود درازمدت زراعتی گذاشته شود.
دفتر هماهنگی امور کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر – ۴۵ درصد جمعیت – در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه اند و این سازمان برای رسیدگی به نیازهای بشری آنان به ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز دارد.
گروه