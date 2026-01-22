فراخوان ۱.۷۱ میلیارد دالری ملل متحد؛ بحران بشری افغانستان در ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر – ۴۵ درصد جمعیت – در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند و این سازمان برای رسیدگی به نیاز‌های بشری آنان به ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز دارد.

اوچا گفته است که افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیز یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در جهان باقی مانده است که این وضعیت از دهه‌ها جنگ، شکنندگی اقتصادی، سرمایه‌گذاری نابسنده برای ارایۀ خدمات اساسی، برگشت گستردۀ مهاجران، آفات ناشی از تغییر اقلیم به ویژه خشکسالی و سیلاب‌ها ناشی می‌شود.

این ادارۀ سازمان ملل متحد گفته است که محروم سازی نظام‌مند زنان و دختران از عرصۀ زندگی اجتماعی، به ویژه کار و آموزش، افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و کار شاقه و ازدواج کودکان، بحران بشری را در افغانستان پیچیده‌تر کرده است.

بر اساس آمار اوچا که در طرح این نهاد برای سال ۲۰۲۶ ارایه شده است، ۱۷.۴ میلیون نفر در افغانستان با عدم مصوونیت حاد غذایی روبرو اند.

در همین حال، ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که میزان سوتغذیه در افغانستان نیز بلند بوده و ۳.۷ میلیون کودک زیر سن پنج‌سال و ۱.۲ میلیون زن باردار و شیرده دچار سوتغذیه اند.

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده است که برف‌باری در افغانستان به پایان‌ترین سطح در ۲۵ سال گذشته رسیده و تهدید جدی را متوجه زراعت و مالداری و اقتصاد متکی به زراعت در افغانستان کرده است.

این اداره خواستار سرمایه‌گذاری در بخش زراعت در افغانستان شده و آن را عمده‌ترین و ارزان‌ترین روش رسیدگی به بحران بشری در آن کشور خوانده است.

ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که در سال ۲۰۲۶ در نظر است تا به ۶.۷ میلیون نفر در افغانستان حمایت در زمینۀ زراعت فراهم شود تا به گفتۀ این نهاد بنیادی برای بهبود درازمدت زراعتی گذاشته شود. ملل متحد گفته است که برای انجام این کار به ۱۸۳ میلیون دالر نیاز است.