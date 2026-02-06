برفباریهای سنگین و ریزش باران در بیست و چهار ساعت گذشته در ولایتهای مختلف افغانستان برعلاوۀ تلفات انسانی، خسارات مالی را نیز به بار آورده است.
محمدیوسف حماد، سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در یک پیام صوتی که روز جمعه (۶ فبروری) به رسانهها فرستاده گفته است که در برفباری و سیلابهای ۲۴ ساعت گذشته (پنجشنبه و جمعه) در ولایتهای فراه، هرات، غور و نورستان "پنج تن جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شدهاند".
حماد بدون اینکه در مورد هویت و چگونگی جان باختن این افراد معلومات دهد به رسانه ها گفته است که کم از کم ده منزل در این بارندگیها بهگونهای کامل یا نسبی آسیب دیده است.
در حالیکه در بسیاری مناطق افغانستان هنوز هم برفباری و باران ادامه دارد، یوسف حماد از مردم ساکن در مناطق مختلف افغانستان خواست "از سفرهای غیرضروری، در مسیرهای صعبالعبور و نزدیک شدن به کنار دریاها خودداری کنند."
ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در شبکۀ اجتماعی ایکس خود از "بارندگیهای شدید در هفتۀ آینده در دامنههای جنوبی، غربی و شرقی کوههای مرکزی افغانستان"هشدار داده گفته است که این وضعیت منجر به بارش برف سنگین به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر در بیشتر مناطق مرتفع و باران و سرازیر شدن سیلاب در مناطق کم ارتفاع خواهد شد..."
پیش از این نیز مناطق مختلف افغانستان در اواخر ماه جنوری، شاهد تلفات انسانی ناشی از برفباریهای سنگین بود که به گفتۀ ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در آن برفباریها ۶۱ نفر جان باخته بودند.
این اداره شمار مجروحین ناشی از برفباریها را بیش از ۱۱۰ نفر اعلان کرده بود.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده بود که در اثر این برفباریها "۴۵۸ منزل به طور کامل یا جزیی تخریب شده است و شماری از شاهراهها و جادههای مواصلاتی بین ولایات به خاطر ریزش برف مسدود شده بود."
افغانستان به خاطر راههای دشوارگذر و مناطق مسکونی دورافتاده، همواره در برابر آفات طبیعی یک کشور آسیبپذیر محسوب میشود و برفباریها و یا سرازیر شدن سیلابها همواره برعلاوۀ تلفات جانی، خسارات مالی هنگفت را نیز به باشندگان مناطق وارد میآورد.
براساس گزارشها، تنها در بهار ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۳۰۰ نفر در اثر سیلاب جان خود را از دست دادند.
چندی پیش، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در شبکۀ اجتماعی ایکس خود نگاشت که افغانستان همچنان "یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان را تجربه میکند" و "زمستان سخت و طاقتفرسا بیشترین آسیب را به مردم وارد میکند."
