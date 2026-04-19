سرباز آسترالیايی متهم به جنایات جنگی ابراز بی گناهی کرد

بن رابرتس اسمیت، سرباز پیشین آسترالیایی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان است، می گوید که در محکمه خود را بی گناه ثابت خواهد کرد.

این عضو پیشین نیرو های ویژه آسترالیا به اتهام کشتن غیر نظامیان افغان در هفتم اپریل توسط پولیس این کشور بازداشت شد اما روز جمعه (۱۷ اپریل) به قید ضمانت از بند رها شد.

سازمان عفو بین ‌الملل پس از بازداشت رابرتس اسمیت، از این اقدام استقبال کرد و آن را "گام مهم به سوی عدالت جهانی" خواند.

اما رابرتس اسمیت روز یکشنبه (۱۹ اپریل) در نخستین اظهارات اش پس از رهایی از زندان، بار دیگر اتهام کشتن غیر نظامیان افغان را در جریان ماموریت اش در افغانستان رد کرد و گفت که هرگز نمی خواست در پیوند به این اتهام ها در محکمه متهم شناخته شود اما می خواهد "سر انجام بی گناهی خود را در محکمه" به اثبات برساند.

رابرتس اسمیت که در سال ۲۰۱۰ به خاطر خدمت سربازی در افغانستان، عالی ترین افتخار نظامی آسترالیا را دریافت کرد و به "پر افتخار ترین" سرباز این کشور مشهور شد، همچنان گفت که او هنوز هم به اجرای ماموریت اش در افغانستان "افتخار" می کند و همه کار هایش در "چارچوب قوانین جنگ" بوده است.

رابرتس اسمیت افزود: "زمانیکه در [افغانستان] بودم، همیشه مطابق با ارزش‌ ها، آموزش و قوانین جنگ عمل کردم. همچنان می‌ خواهم بگویم که به همه مردان و زنانی که در افغانستان در کنار من خدمت کردند، بسیار افتخار می‌ کنم و خدمت و فداکاری آنها هرگز نباید فراموش شود، به ویژه کسانی که جان خود را از دست دادند و بسیاری از آنها دوستان من بودند."

این سرباز ۴۷ ساله متهم است که پنج غیر نظامی افغان را که غیر مسلح بودند، بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ در جریان ماموریت اش در ولایت ارزگان کشته است.