قرار است رهبران هفت اقتصاد پیشرفتۀ جهان، موسوم به جی هفت، از تاریخ ۱۵ الی ۱۷ جون در شهر اویان فرانسه گردهم آیند تا دربارۀ مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی جهان گفتگو کنند.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، از جمله رهبرانی است که حضور او در نشست سران گروه هفت در شهر اویان در شرق فرانسه تأیید شده است.

امانویل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای گروه هفت را در سال جاری برعهده دارد،"عدم توازن‌های اقتصادی در سطح جهان" را یکی از موضوعات کلیدی نشست عنوان کرده است.

مکرون روز پنجشنبه در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "ضرورت همکاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی روشن است. این موضوع به نفع همه است."

او این اظهارات را در همان روزی مطرح کرد که در یک نشست ویدیویی با شماری از اعضای گروه هفت و کشورهای شریک، از جمله چین، هند، برازیل، کوریای جنوبی و صندوق بین‌المللی پول، گفت‌وگو کرد.

رییس‌جمهور فرانسه افزود: "با ایجاد اقتصادهای متوازن‌تر، شرایط لازم برای رشد پایدار، باثبات و فراگیر فراهم خواهد شد. دوشنبه در اویان شما را خواهم دید."

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه نیز در اعلامیه‌ای گفت که کاهش عدم توازن‌های کلان اقتصادی جهان از اولویت‌های ریاست فرانسه بر گروه هفت است.

کاخ الیزه در این اعلامیه گفت که این هدف با تلاش‌های فرانسه برای احیای پایگاه صنعتی نیرومند در اروپا و ایجاد توازن در روابط تجاری با چین و ایالات متحدهٔ امریکا همسو است و به نفع کشورهای آسیب‌پذیر نیز خواهد بود.

براساس این اعلامیه، نشست گروه هفت در اویان از ۱۵ تا ۱۷ جون و نشست گروه بیست که قرار است در ماه دسمبر برگزار شود، چارچوب‌های مناسبی برای گفتگو دربارۀ همکاری‌های اقتصادی جهانی فراهم می‌کنند.

مارک کارنی، صدراعظم کانادا که کشورش سال گذشته ریاست گروه هفت را برعهده داشت، وارد پاریس شده و قرار است پیش از نشست روز دوشنبه، روز جمعه با مکرون در کاخ الیزه دیدار کند.

جنگ اوکراین و روسیه، هوش مصنوعی، بحران جاری شرق میانه و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی نیز از دیگر موضوعات دستور کار نشست است.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که ایالات متحدهٔ امریکا و ایران برای دستیابی به توافقی کار می‌کنند که به منازعۀ شرق میانه پایان دهد؛ بحرانی که پس از آغاز عملیات نظامی واشنگتن و متحد اصلی آن در شرق میانه، اسراییل، در ۲۸ فبروری، برای کاهش توانایی حکومت تهران در گسترش قدرت فراتر از مرزهایش آغاز شد.

در پی کارگذاری ماین‌ها از سوی ایران و حملات این کشور بر حمل‌ونقل تجارتی دریایی، ایالات متحدهٔ امریکا برای فشار بر حکومت ایران جهت رسیدن به توافق دربارۀ سلاح‌های هسته‌ای، بنادر و تأسیسات نفتی ایران را محاصره کرد؛ اقدامی که به رویارویی دریایی انجامید.

اسکات بسینت، وزیر مالیهٔ امریکا که ماه گذشته در نشست وزیران مالیهٔ گروه هفت در پاریس شرکت کرده بود، گفت ایالات متحده هیچ تلاشی را برای تحمیل نظام پرداخت حق عبور در تنگۀ هرمز تحمل نخواهد کرد.

او در ۲۸ می در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "همۀ کشورها باید هرگونه تلاش ایران برای مختل کردن جریان آزاد تجارت را قاطعانه رد کنند. روزهای ایجاد هراس از سوی تهران در منطقه و جهان پایان یافته است".

اعضای گروه هفت شامل ایالات متحدهٔ امریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، جاپان، ایتالیا و کانادا اند. افزون بر این، از چند کشور غیرعضو گروه هفت نیز برای شرکت در نشست دعوت شده است.