ترغیب ایران به توقف حملات بر کشورهای خلیج

وزیران خارجۀ گروه جی۷ یا هفت اقتصاد بزرگ جهان و کوریای جنوبی ایران را به خاطر حملات "بی‌باکانه" بر غیرنظامیان و زیربناهای ملکی در سرتاسر شرق میانه به باد انتقاد گرفته اند.

رژیم ایران در تازه‌ترین موج حملات، روز دوشنبه ۲۳ مارچ حملاتی را بر امارات متحدۀ عرب، عربستان سعودی و بحرین انجام داد.

وزیران خارجۀ کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا روز شنبه با نشر بیانیه‌ای گفتند که حملات ایران و گروه‌های نیابتی آن در منطقه "ناموجه" است.

بیانیه خواستار توقف "فوری و بی‌قید و شرط" همه حملات رژیم ایران و حفاظت از گذرگاه‌های آبی، به شمول تنگۀ استراتیژیک هرمز شده است.

امارات متحدۀ عرب روز دوشنبه گفت که قوای هوایی آن کشور با ۱۶ میزایل بالستیک درگیر شد. این کشور تا کنون از کشته شدن کم از کم هشت نفر، به شمول شش شهروند خارجی در اثر حملات ایران گزارش داده است.

عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجۀ امارات متحدۀ عرب روز یکشنبه، ظاهراً با اشاره به ایران، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که امارات "توسط تروریستان ارعاب" نخواهد شد.

چو هیون، وزیر خارجۀ کوریای جنوبی روز دوشنبه گفت که در تماس تلیفونی با عباس عراقچی، همتای ایرانی‌اش، خواستار تنش‌زدایی شده است.

چو گفته است که ایران را به توقف حملات بر غیرنظامیان در کشورهای حاشیۀ خلیج ترغیب کرد. او همچنان از ایران خواست تا مصوونیت شهروندان و کشتی‌های کوریای جنوبی را که در تنگۀ هرمز لنگر انداخته اند، تامین کند.

وزارت خارجۀ چین نیز روز دوشنبه از همه طرف‌ها خواست تا عملیات نظامی را "فوراً" متوقف کرده و از تشدید تنش‌ها بپرهیزند. بیجینگ هشدار داده است که این جنگ به یک وضعیت "غیرقابل مدیریت" مبدل شده می‌تواند.