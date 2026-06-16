اخراج حدود ۳۰ شهروند افغانستان از آلمان

خبرگزاری دی‌پی‌ای گزارش داده است که آلمان بار دیگر گروهی از شهروندان افغانستان را شب گذشته از میدان هوایی لایپزیگ آن کشور با یک پرواز چارتر به افغانستان اخراج کرده است.

دی‌پی‌ای به نقل از مقام‌های آلمانی گزارش داده است که در میان حدود ۳۰ شهروند اخراج‌شدۀ افغانستان، شماری از افراد محکوم به جرایمی چون تجاوز جنسی، قتل غیر عمد و آزار جنسی نیز شامل بودند.

هم‌زمان با انجام این پرواز، گروه مشتمل بر ۳۵ نفر از فعالان و مخالفان سیاست اخراج مهاجران در میدان هوایی لایپزیگ تجمع اعتراضی برگزار کرده و نسبت به بازگرداندن مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند.

این اخراج‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قرار است هیاتی از مقام‌های حکومت طالبان به دعوت کمیسیون اروپایی برای گفتگو دربارۀ بازگرداندن شماری از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان، به بلجیم سفر کند.

با آنکه کشورهای غربی، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند، این نخستین دیدار رسمی نمایندگان طالبان با مقام‌های اتحادیه اروپا خواهد بود. سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است که این دیدار به درخواست چند کشور عضو اتحادیه برنامه‌ریزی شده، اما تاکنون تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده است.

به گفته این مقام اروپایی، گفتگو با نمایندگان طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای رسیدگی به موضوعات مورد علاقۀ دو طرف، از جمله مهاجرت، به شمار می‌رود.

آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که در سال‌های اخیر روند اخراج شهروندان افغان محکوم به جرایم سنگین را از سر گرفته است. در ماه اگست ۲۰۲۴، این کشور برای نخستین بار پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت، ۲۸ شهروند افغانستان محکوم به جرایم جنایی را با کمک قطر از لایپزیگ به کابل اخراج کرد. از آن زمان تاکنون، اخراج شهروندان افغانستان از آلمان از طریق پروازهای گروهی و همچنین در مواردی از طریق پروازهای عادی ادامه یافته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی تحت فشار داخلی برای سختگیرانه‌تر کردن سیاست‌های مهاجرتی قرار دارند. هم‌زمان، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستان زیر سلطۀ طالبان هشدار داده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده‌اند. قوانین اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که در موارد مشخص، پناهجویانی را که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند یا مرتکب جرایم سنگین شده‌اند، به کشورهای مبدا بازگردانند.