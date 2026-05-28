تلاش حکومت طالبان برای گسترش نفوذ دپلوماتیک در اروپا

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی یک رسانه آلمانی، حکومت طالبان تلاش دارد که در ازای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان، حضور دپلوماتیک خود را در اروپا گسترش دهد؛ اقدامی که با واکنش‌های انتقادی از سوی دپلومات‌های پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و شماری از قانون‌گذاران اروپایی روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری "ان‌دی‌آر" آلمان، حکومت طالبان در گفتگو با مقام‌های اروپایی پیشنهاد کرده‌اند کشورهایی که خواهان همکاری این گروه در روند اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان هستند، باید دست‌کم نمایندگان مورد تایید طالبان را در سفارت‌ها و قونسلگری‌های افغانستان بپذیرند.

قرار است این موضوع در نشست احتمالی مقام‌های طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل نیز مطرح شود؛ نشستی که برای بحث در مورد اخراج برخی پناهجویان افغان از اروپا برنامه‌ریزی شده است. سخنگوی اتحادیه اروپا تایید کرده که این دیدار در پاسخ به درخواست شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی دست گرفته شده و تماس‌هایی در سطح فنی با طالبان برقرار شده است.

در واکنش به گزارش‌های نشرشده، نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنیو، هشدار داده که واگذاری تدریجی نمایندگی‌های دپلوماتیک افغانستان به طالبان می‌تواند پیامدهای سیاسی و امنیتی خطرناکی برای اروپا داشته باشد.

به گفته او، تلاش طالبان برای گرفتن کنترول قونسلگری‌های افغانستان در اروپا می‌تواند راه را برای نفوذ تدریجی این گروه باز کند.

او در پیامی در شبکه ایکس گفت: "گماشتن نمایندگان منتخب طالبان و کارمندان تخنیکی مورد تایید آنان در پایتخت‌های کشورهای اروپایی، در عمل به یک رژیم افراطی و تحت تحریم، پایگاه فیزیکی فعالیت می‌دهد. این افراد نه مشمول بررسی‌های امنیتی متعارف غربی‌اند و نه پاسخ‌گوی نهادهای اروپایی؛ بلکه مستقیماً به قندهار گزارش می‌دهند."

اندیشه همچنین هشدار داده که سپردن امور قونسلی به افراد وابسته به طالبان می‌تواند دسترسی این گروه به اطلاعات شخصی و بایومتریک هزاران افغان مقیم اروپا را فراهم کند. به گفته او، این وضعیت خطر جاسوسی، تهدید و فشار بر مهاجران و پناهجویان افغان را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر، آلمان و ناروی تنها کشورهای اروپایی‌اند که به نمایندگان طالبان اجازه فعالیت در نمایندگی‌های دپلوماتیک افغانستان را داده‌اند. همچنین، از سال گذشته دو کارمند قونسلی وابسته به حکومت طالبان در سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری افغانستان در شهر بن فعالیت دارند. مقام‌های آلمانی گفته‌اند که حضور این افراد صرفاً برای تسهیل روند اخراج پناهجویان افغان صورت گرفته و به معنای به‌رسمیت‌شناختن طالبان نیست.

این در حالی است که بسیاری از سفارت‌های افغانستان در اروپا هنوز توسط دپلومات‌هایی اداره می‌شوند که پیش از به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ میلادی از سوی دولت پیشین کشور منصوب شده بودند.

در همین حال، شماری از قانون‌گذاران اروپایی نیز نسبت به برقراری تماس‌های مستقیم با طالبان هشدار داده‌اند. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اخراج مهاجران افغان به افغانستان را "ناکامی بشردوستانه" و "اشتباه استراتیژیک" خوانده و گفته است که بازگرداندن جوانان افغان به افغانستان آنان را در معرض نفوذ شبکه‌ها و مدارس وابسته به طالبان قرار می‌دهد.

اما از طرف دیگر، اتحادیه اروپا تاکید کرده که تماس‌های جاری با طالبان صرفاً جنبه تخنیکی دارد و به معنای به‌رسمیت‌شناختن حکومت این گروه نیست.

این حالی است که کشورهای اروپایی زیر فشار داخلی برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی قرار دارند و همزمان نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها نسبت به بازگرداندن اجباری افغان‌ها هشدار داده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری تاکید کرده‌اند که زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، کارمندان حکومت پیشین و بسیاری از گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تهدید جدی روبه‌رو هستند.

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده‌اند. قوانین اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه اجازه می‌دهد تا برخی پناهجویان را که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند، به کشورهای شان برگردانند.