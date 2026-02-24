کشته شدن پنج پولیس و دو غیرنظامی در حملۀ مردان مسلح در پاکستان

مقامهای پولیس پاکستان گفته اند که در حملۀ مردان مسلح بر یک موتر گزمۀ پولیس در ایالت خیبرپشتونخوا پنج منسوب پولیس و دو غیرنظامی کشته شدند.
این حمله روز سه شنبه ۲۴ فبروری در ساحۀ کوهات به وقوع پیوست. درست یک روز پیش از این رویداد، در یک حملۀ مسلحانه در شهر کرک در نزدیکی کوهات سه ملیشۀ نظامی پاکستانی کشته شدند.
بر اساس یک بیانیۀ پولیس پاکستان در پیوند به حمله بر گزمۀ پولیس در کوهات، یک "افسر ارشد" پولیس نیز در میان کشته شدگان است.
مقامهای پاکستانی گفته اند که دو غیرنظامی که در این رویداد به شدت زخمی شده بودند، پس از انتقال به شفاخانه جان سپردند.
تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان، گروه دولت اسلامی و جدایی طلبان بلوچ، مسوولیت حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان را به دوش گرفته اند.
در چند سال گذشته شورشگری و حملات تندروان در پاکستان افزایش یافته است و مقامهای پاکستانی مدعی اند که تروریستان مستقر در افغانستان این حملات را طراحی و راه اندازی میکنند. ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری فعالیت کند.
نظامیان پاکستانی در بیش از چهار و نیم سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند، چندین بار حملات هوایی را بر خاک افغانستان انجام داده و ادعا کردند که مواضع تندروان مخالف حکومت پاکستان را هدف قرار داده اند.
در تازه ترین مورد، نظامیان پاکستانی ناوقت شنبه تا بامداد یکشنبه حملات هوایی را بر ساحات مرزی ولایتهای پکتیکا و ننگرهار انجام دادند. سازمان ملل متحد تایید کرده است که در حملات هوایی پاکستان بر ولسوالیهای بهسود و خوگیانی ننگرهار، کم از کم ۱۳ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، کشته شده اند.
پس از این حملات، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در مصاحبه با رسانههای داخلی افغانستان گفته است که حکومت طالبان پاسخ حملات پاکستان را خواهد داد. او در یکی از این مصاحبهها که بخشی از آن را در شبکۀ اجتماعی ایکس نشر کرد، گفته است: "باید واضح بسازیم که ما مثل پاکستان غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهیم بلکه ما جنایتکاران اصلی را که نظامیان پاکستانی استند، هدف قرار میدهیم."
